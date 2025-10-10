結婚相談NPOの無料婚活制度「結と結（ユイとムスブ）」システムをカスタネットに変更

特定非営利活動法人 結婚相談NPO

東京都認証 特定非営利活動法人 結婚相談NPO（所在地：東京都武蔵野市）は、これまで自社開発の「結と結アプリ」で運用していた無料会員制度「結と結（ユイとムスブ）」のシステムを、企画・監修を担当する恋活・婚活用オンライン名刺サービス「カスタネット」に変更したことをお知らせ致します。

結婚相談NPO創業時の目的である「就職氷河期世代のサポート」では特に有効だと考えており、プラットフォームをカスタネットに変更・統合した事で、より参加がしやすくなり、無料婚活の可能性向上が期待できます。

▼「結と結」紹介ページ

https://bridal-npo.org/yuitomusubu/

▼カスタネット 公式ページ

https://bridal-npo.org/castanet/(https://bridal-npo.org/castanet/)



▼カスタネット サービスページ

https://castanet.link/(https://castanet.link/)

■無料婚活制度の必要性

結婚相談NPOは事業型NPOとして、費用を抑えた「ブライダルサポーター」(https://bridal-npo.org/)という有料の結婚相談所を運営しております。

2013年から活動を続けてきた中で、金額の問題では無く「結婚を諦めている層」の掘り起しが必要だと主に就職氷河期世代の非正規雇用者との話し合いから感じ「とりあえず登録しておく場」を創生すべく、無料婚活制度「結と結」を2020年に開始。試行錯誤を重ねながら、現在に至っております。

明確なデータはございませんが、実際に結婚を諦めていた方からのご登録及び相談が増加しており、その必要性と手ごたえを感じております。

■無料会員制度 結と結（ユイとムスブ）とは

結と結は当方が推進しております社会課題に沿った結婚相談所優待制度「特定テーマプラン」の会員様から「従来型の結婚相談所ではお相手探しが難しいので、紹介相手の幅を拡げられないか？」というご相談があり、開始したものです。

当初は外部のSaaSをベースに運用をし、2023年からは自社開発の「結と結アプリ」に変更、この度、当団体が企画・監修を担当し、株式会社ロジナスが開発・運営を担当する「カスタネット」に改修を加え、再度、システム変更を実施しました。

カスタネットではSNSを通じた恋活・婚活が可能ですが、結と結会員になっていただく事でブライダルサポーター会員をご紹介させていただく可能性がございます。

ご紹介の際には、お見合いの調整・実施・結果交換までを結婚相談NPOのスタッフが完全無料でサポートさせていただきます。

なお、これまでのシステムで露見した改善点を全て盛り込むことができましたので、結と結は今回のシステム変更を最後の挑戦と致します。

■カスタネットとは

カスタネットは基本無料にこだわった、出会いの信用情報サービス（ウェブアプリ）として開発されました。プロフィールだけでは無く、本人確認によるお相手の存在、独身証明、年収証明、居住地証明、学歴証明などを確認する事ができます。お相手の会員種別やモード等にあわせて個人情報の公開範囲も細かく設定いただけます。

プロフィールや信用情報をカスタネットのオンライン名刺で安全に共有する事が可能です。

結と結のカスタネット移行にあたり、カスタネットの「認証済みユーザー（※）」はプロフィール編集画面「結婚相談所会員の紹介」欄の「希望する」にチェックマークを入れるだけで、結と結会員になる事が可能となりました。結と結会員となることで、結婚相談NPOの有料会員の紹介を受ける可能性が出てきます。

さらに「悩み事を抱えている方も検討可」にもチェックをいただいた方には、当方にご登録されている「障害をお抱えの方、新興宗教２世・３世の方、活動者が極端に少ない地方在住者の方、就職氷河期世代の非正規雇用者の方」をご紹介しやすくなりますので、支え合い婚の可能性なども高まります。

※認証済みユーザーは「プロフィール写真の登録」および「本人確認書類」を完了しているユーザーのことです。

悩み事を抱えていることで婚活に踏み出せない方も多く存在します。

カスタネットは「何らかの悩みをお抱えの方」が恋活・婚活をしやすくするために実装した機能「伝達事項機能」を実装しています。伝達事項「あり」としていただいた方にはお見合い時の内容告白を推奨しており、将来的には伝達事項がある方のみを検索可能となりますので、悩みを抱える方同士が支え合う社会を目指します。本機能も公開範囲を設定可能です。

結婚相談NPOについて

カスタネットの伝達事項機能（無償）

結婚相談NPOは少子高齢化問題に対して未婚化・晩婚化の観点から草の根活動を行うべく、2013年に設立された東京都認証 特定非営利活動法人(NPO法人番号：011105006111)です。

活動者の皆様の声を取り入れ、「障がい者の婚活」や「就職氷河期世代非正規雇用者の婚活」「新興宗教2世の婚活」などにも取り組んできたほか、2018年には神奈川県唯一の過疎地、真鶴町にて「地方の過疎問題」解消にも取り組み始めました。

創業以来「門前払いしない」を合言葉に非正規雇用の方や障がいをお抱えの方にも安心してご利用いただける結婚相談所、ブライダルサポーターを運営して参りましたが、婚活以前にあたる「恋活」環境を正す必要があると考え、2025年から株式会社ロジナスとともに「カスタネット」(https://bridal-npo.org/castanet/)の開発・運用を開始しています。

結婚相談NPO 団体概要

団体名： 特定非営利活動法人 結婚相談NPO

本部所在地： 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアスオフィス・ワン405号

代表者： 理事長 影山 頼央

真鶴サテライト所在地：〒259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴504-1 真鶴町営 コミュニティ真鶴内

事業内容： 結婚相談業

所属団体： 日本結婚相談所連盟(IBJ)、武蔵野商工会議所、武蔵野法人会、真鶴商工会

ホームページ： https://bridal-npo.org/

株式会社ロジナス 企業概要

企業名： 株式会社ロジナス

本部所在地： 〒249-0007 神奈川県逗子市新宿一丁目1番10号

代表取締役：山本 啓一

事業内容： デジタルコンテンツの企画、制作、配信及び販売、ネットワークシステムを利用した情報の配信、コンピュータシステムの企画、開発、販売及び運営管理、旅行業・旅行代理業

ホームページ： https://www.loginas.co.jp/