コロプラ、位置ゲーのノウハウでライブの待ち時間を遊び時間に変える新サービス「FANPARK」をリリース！

株式会社コロプラ（本社：東京都港区、代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、以下「コロプラ」）は、2025年7月に新設した「スマートライフ・エンターテインメント推進室（以下、SLE推進室）」の初めての取り組みとして、ライブの待ち時間を遊び時間に変える新サービス「FANPARK（ファンパーク）」をリリースすることをお知らせいたします。

その第1弾として、株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）が2025年10月12日（日）、13日（月・祝）にKアリーナ横浜で主催する、ファッションと音楽が交差するスペシャルイベント「ZOZOFES(https://zozo.jp/event/zozofes/)」に導入いたします。

■SLE推進室 立ち上げ背景

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー『コロニーな生活』を原点に「Entertainment in Real Life～エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく～」をMISSIONに掲げ、最新のテクノロジーと、独創的なアイデアで"新しい体験"を届けるエンターテインメントの創造に日々挑戦しています。

このMISSIONをさらに新たな形で発展させるべく、2025年7月1日に「SLE推進室」を設立。健康や運動、生活習慣といったライフスタイルと、エンターテインメントを融合させた、新しい価値の創出に取り組んでいます。

■“待ち時間”から“遊び時間”へ、新サービス「FANPARK」

SLE推進室の最初の取り組みとしてリリースした 「FANPARK（ファンパーク）」は、音楽ライブなどのイベントの“待ち時間”を“遊び時間”に変える体験サービスです。

コロプラが長年培ってきたデジタル技術や位置ゲーのノウハウで、会場周辺を“遊べる場所”に変え、これまでただ待つしかなかった時間を思い出に残る時間にします。来場者にとっては楽しい体験に、主催者にとってはイベント全体の価値向上につながると考えています。

「FANPARK」を通じて、音楽ライブはもちろん、スポーツ観戦やファッションイベントなど、あらゆる場面で“待ち時間を楽しむ文化”を広げ、Entertainment in Real Lifeの実現を目指します。

■第1弾はZOZOFESで導入！総額20万円相当のZOZOポイントが当たるチャンス

今回、ZOZOFESで展開する「FANPARK」は、敷地内に設置された全6ヶ所のQRコードを巡るデジタルスタンプラリーです。スタンプを集めながら、キッチンカーやブースを回遊でき、会場全体を楽しめる導線に設計しています。

また、スタンプを2個集めるごとに抽選に参加できる仕組みにしており、総額20万円相当のZOZOポイントや公式オリジナルグッズなどの豪華景品もご用意しています。さらに、スタンプを全て集めていただいた方にはコンプリート賞として、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■「ZOZOFES×FANPARK」概要

・実施期間：2025年10月12日（日）・13日（月・祝）

・特設サイト：https://zozo.jp/event/zozofes/boothmap/

・参加条件：会場にご来場いただいた方ならどなたでも参加可能

※ライブチケットをお持ちでない方もご参加いただけます

・抽選景品例：

総額20万円相当のZOZOポイント

ZOZOFES公式グッズ

協賛企業によるお土産パック

コンプリート賞：オリジナルステッカー

※抽選への参加には、ZOZOTOWNの会員登録が必要です

※新規会員登録はこちら(https://zozo.jp/_member/regist/?srsltid=AfmBOoqDif6HTbKl9q9KvXjBBAs8eSATOQUhd4sFdO7G-FV0MjjmApPJ)から

■ZOZOFES 概要

・開催日時：2025年10月12日（日）・13日（月・祝）開場 15時／開演 17時予定

・開催場所：Kアリーナ横浜（横浜市西区みなとみらい6-2-14）

・主催：株式会社ZOZO

・公式サイト：https://zozo.jp/event/zozofes/

■出演アーティスト

・DAY1 / 10月12日（日）：Ryosuke Yamada、超特急、HANA

・DAY2 / 10月13日（月・祝）：YOASOBI、LE SSERAFIM

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、GPSを活用した世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、指一本で本格的なアクションゲームを可能にした『白猫プロジェクト』、遊んで稼げるブロックチェーンゲーム『Brilliantcrypto』など、ジャンルを問わず"新しい体験"、いわば"祖"となるコンテンツを創出してきました。

今後もコロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、"新しい体験"を提供していきます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。