『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、App Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』にて、ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」と、新ユニットが追加されたピックアップガシャが開催されたことをお知らせいたします。
ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」開催中！
ストーリーイベント「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第2弾」が開催中！
前回開催した「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 第1弾」のストーリーを含む完結編となります。
イベントを遊んで、新たに追加されたユニットを開発しよう！
今なら 『機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY』の原作楽曲である「MEN OF DESTINY」などが戦闘アニメ再生時に流れます。ぜひストーリーイベント中はBGMをオンにしてお楽しみください！
▼イベント詳細▼
・開催期間：開催中 ～ 10/31 11:59（予定）
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。
UR「ガンダム試作3号機(EX)」/UR「コウ・ウラキ」、UR「ノイエ・ジール(EX)」/UR「アナベル・ガトー」がピックアップガシャに登場！
期間限定UR「ガンダム試作3号機(EX)」/UR「コウ・ウラキ」がピックアップガシャで登場！
また、期間限定UR「ガンダム試作2号機(EX)」/UR「アナベル・ガトー」が再登場します。その他、UR「ノイエ・ジール(EX)」/UR「アナベル・ガトー」やサポーターのUR 「シーマ・ガラハウ＆リリー・マルレーン」などが続々登場！
▼ガシャ詳細▼
・開催期間：開催中 ～ 10/31 11:59まで（予定）
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！
本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。
１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能
マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！
２.迫力ある演出と共に原作を追体験
数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。
知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！
３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成
ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！
また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！
４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら300以上のユニットを入手
強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。
初期開発可能なユニットは300以上！
また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する
ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！
５.89のガンダム作品から750機以上が参戦！14のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！
本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！
現在、89作品から750機以上が参戦！
「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？
「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から
自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった
シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、
ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。
原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、
作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、
「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。
新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。
ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。
製品概要
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信開始日：配信中
販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金
配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。
対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字
公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/
公式X：https://x.com/ggene_eternal
