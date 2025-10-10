20人分のエアーマットと毛布をコンパクトに備蓄できる防災用品『睡眠セット』　10月14日（火）より発売

20人分のエアーマットと毛布をコンパクトに備蓄できる防災用品 『睡眠セット』 企業や地域のBCP対策をサポート 10月14日（火）より発売

アキレス株式会社（本社：東京都新宿区、社長：日景一郎）は、災害などの緊急事態に備え、企業や地域のBCP（事業継続計画）対策を支援する『睡眠セット』を10月14日（火）より発売します。

当社は2021年に防災事業部（現 防災BU）を立ち上げ、非常用圧縮マットレスをはじめ、独自の技術を活かした製品を開発してきました。これまでは自治体向けを中心に展開していましたが、南海トラフ地震をはじめとする大規模災害リスクの高まりを受け、企業や地域に向けた防災用品のラインナップ拡充に取り組んでいます。

東日本大震災では多くの帰宅困難者が発生し、社会的な課題となりました。東京都は帰宅困難者対策を進める条例を制定し、一斉帰宅の抑制や一時滞在施設の確保などを柱に自助・共助の促進を図っています。企業においても帰宅困難となった従業員の支援に加え、翌日以降の事業継続体制を確保することが重要になっています。そのため施設内で場所を取らずに備蓄でき、緊急事態時に睡眠・休息環境を改善するアイテムが必要になると考え、開発したのが『睡眠セット』です。

『睡眠セット』は20人分のエアーマットと不織布毛布を1箱に収めたBCP対策用品です。縦約31cm×横約51cm×高さ約56cmのコンパクトな化粧箱に入っており、限られたスペースにも備蓄できます。従来、エアーマットや毛布はそれぞれ調達・管理することが一般的でしたが、本製品はセット化することで導入の手間やコストの軽減を図りました。企業はもちろん、医療・介護施設、マンションなど地域コミュニティの防災備蓄にも適しています。

『睡眠セット』のエアーマットは、付属のポンプで空気を入れるとチューブが大きく膨らみ、十分なクッション性を確保。硬い床での身体への負担を和らげるとともに底冷えを緩和します。大人がゆったり横になれるサイズで、枕部分が自動的に形成される独自構造となっています。耐久性にも優れ、繰り返し使用可能です。不織布毛布は軽量でありながら一般的なフリース毛布と同等の保温性能を備えています。

写真：『睡眠セット』

写真： エアーマット（充気時）・不織布毛布

当社は今後も災害対策製品の開発・提供を通じて、企業や地域社会の防災・減災に貢献し、人命と財産を守る取り組みを進めていきます。

『睡眠セット』の製品概要



