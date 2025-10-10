生涯学べる100歳大学「東京都立大学プレミアム・カレッジ」

東京都立大学は、本学が運営する生涯学べる100歳大学「東京都立大学プレミアム・カレッジ」について、令和８年度（2026年度）入学（本科）に関する募集要項等を公表し、以下のとおり出願の受付を開始します。

「東京都立大学プレミアム・カレッジ」は、生涯現役社会の構築に向けた取組の一環として令和元年（2019年）に開講した、50歳以上の方々のための「新たな学びと交流の場」です。首都・東京をフィールドに、プレミアム世代に向けた独自のカリキュラムを提供しています。

なお、令和８年度の出願受付開始にあたり、10月14日（火）より順次、専任の教授陣によるイベントをオンデマンドで配信します（無料配信・事前予約制）。プレミアム・カレッジの概要やカリキュラムの紹介を行いますので、ぜひご視聴いただき、出願をご検討ください。

１ 令和８年度（2026年度） 東京都立大学プレミアム・カレッジ 本科 募集概要

最長４年間学び続けることが可能

本科（１年目）修了後、専攻科（２年目）、研究生コース（３・４年目）と、最長４年間、ステップアップしながら学び続けることができます。詳細は「 ３ 東京都立大学プレミアム・カレッジで最長４年間学び続けることができます 」をご参照ください。

募集内容（出願方法を含む）及びカレッジ（カリキュラム等）の詳細

ウェブサイト(www.pc.tmu.ac.jp）に掲載している以下の資料をダウンロードしてご参照ください。

・「2026年度東京都立大学プレミアム・カレッジ入学選考 本科 カレッジ生募集要項」

募集要項及びカレッジ案内の冊子のご請求先

２ 東京都立大学プレミアム・カレッジのオンラインイベントについて

東京都立大学プレミアム・カレッジの概要説明と魅力あるカリキュラムの一部を、10月14日（火）より順次オンデマンドで配信（無料配信・事前予約制）し、皆様にお届けします。

イベントの詳細等は、「 ４ 東京都立大学プレミアム・カレッジ 公開イベントをオンデマンドで配信します 」又はウェブサイト(www.pc.tmu.ac.jp)をご参照ください。

３ 東京都立大学プレミアム・カレッジで最長４年間学び続けることができます

東京都立大学プレミアム・カレッジは、本科、専攻科、研究生コースとして、最長４年間、ステップアップしながら学び続けることができます。

専攻科について

東京都立大学プレミアム・カレッジの本科（１年目）の修了者を対象に、２年目も引き続き学び続けられる制度として専攻科を開講します。

■選 考

■特 徴

・専攻科専用のゼミナール（必修）を開講し、専攻科生の多様なニーズに応じたさらなるブラッシュアップを支援

・カレッジの幅広い分野の中から、本科において未受講の科目を中心に関心のある科目を選択して受講

研究生コースについて

東京都立大学プレミアム・カレッジの専攻科（２年目）の修了者を対象に、３・４年目も引き続き学び続けられる制度として研究生コースを開講します。

■選考

■特 徴

・本科・専攻科と２年間の学びを土台に、関心のある分野を自主的に学べる場を提供

・経験豊富な指導担当教員が１名から２名の研究生を受け持ち、論文を個別指導

・研究計画に基づき、最長２年間、腰を据えて専門的な研究を進めることが可能

４ 東京都立大学プレミアム・カレッジ 公開イベントをオンデマンドで配信します

東京都立大学プレミアム・カレッジの概要説明と魅力あるカリキュラムの一部を、オンデマンドで配信（無料配信・事前予約制）し、皆様にお届けします。

種別 配信期間 内容 申込期限 概要説明 各イベントで説明

「東京都立大学

プレミアム・カレッジ 概要説明」

東京都立大学

プレミアム・カレッジ長



松本 淳



ー 講演会 10月14日(火)

～

11月25日(火)

「都市のヒートアイランド現象はなぜ起こるのか？―智恵子は東京に空が無いといふー」

東京都立大学 特任教授



高橋 日出男



「触れるアート、つながる社会―インタラクティブ・メディアアートの未来」

東京都立大学 特任教授



串山 久美子



11月17日(月)

17:00 模擬授業

11月4日(火)

～

11月25日(火)

「対人関係とコミュニケーションの心理学」

東京都立大学 特任教授



渡部 みさ



「外国語としての日本語

～外国人には日本語音声がどう聞こえているか～」

東京都立大学 特任教授



西郡 仁朗



11月17日(月)

17:00

※模擬授業は、10月18日（土）に南大沢キャンパスで対面開催されます。10月14日（火）17:00まで参加申し込みを受け付けています。

※申込方法等の詳細は、ウェブサイト（www.pc.tmu.ac.jp）をご参照下さい。

