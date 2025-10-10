令和７年１０月１０日

東日本高速道路株式会社

関東支社

新潟支社





ＮＥＸＣＯ東日本関東支社（埼玉県さいたま市）および新潟支社（新潟県新潟市）は、[E17]関越自動車道（以下、「関越道」）全線開通４０周年の記念イベントを令和７年１０月１８日（土）にららぽーと富士見にて開催します。

本イベントは、日ごろから関越道をご利用いただいている沿線地域の皆さまへの感謝をお伝えするとともに、関越道の整備効果の理解を深めていただくことを目的に開催します。当日は、当社の事業ＰＲに加え、浦和レッズＯＢによるトークショー＆サイン会、沿線地域団体によるステージショー、沿線自治体による観光ＰＲ、ご当地キャラクターグリーティング、整備効果パネル展示など様々な企画を実施いたします。

また、当社の事業ＰＲブースでは、簡単なアンケートに答えて参加できる「反射神経ゲーム」を実施し、測定結果に応じて関越道沿線の特産品や、記念オリジナルノベルティ等をプレゼントします。





１．開催日時等

日時 ：令和７年１０月１８日（土） １０：００～１６：００

場所 ：ららぽーと富士見 １階 屋内広場

出展者：ＮＥＸＣＯ東日本 関東支社・新潟支社

埼玉県、魚沼市、北関東三県広域観光推進協議会

２．イベント内容

①浦和レッズＯＢによるトークショー・サイン会

◆トークショー

浦和レッズＯＢの興梠慎三（こうろきしんぞう）さん、森脇良太（もりわきりょうた）さんによる

トークショーを開催します。司会進行は、浦和レッズスタジアムＭＣでお馴染みの朝井夏海（あさ

いなつみ）さんが務めます。高速道路に関するエピソードや現役時代の思い出話など盛りだくさん

の内容でお届けしますので、是非会場へお立ち寄りください！

◆サイン会

当日の特別企画として、先着３０組限定のサイン会を実施いたします。整理券の配布方法は以下の

とおりですので、こちらも合わせてご参加ください。

※整理券の配布は１組につき１枚とさせていただき、３０組分が無くなり次第終了となります。

※サインは１組につき１点までとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

※周りの施設のご迷惑となりますので、開場時間前にお並びいただくことはご遠慮ください。





②沿線地域団体によるステージショー・ＮＡＣＫ５ラジオ中継









③ご当地キャラクターによるグリーティング









④『関越道オリジナルグッズ』などが当たる反射神経ゲーム

ＮＥＸＣＯ東日本ブースでは、反射神経ゲームの測定結果に応じて、関越道沿線の特産品、新潟県産

の素材を使用した高速道路のサービスエリア・パーキングエリア限定商品、さらにはオリジナルノベ

ルティをプレゼントします！





⑤ＮＥＸＣＯ東日本および沿線自治体による観光ＰＲ

当社の企画割引商品『ドラ割』や、北関東周遊スマホスタンプラリーのＰＲをはじめ、沿線自治体

（埼玉県、魚沼市、北関東三県広域観光推進協議会）が各県の魅力ある観光スポットをＰＲします！









⑥ミニ道路巡回車・顔出しパネル

お子さま向けのフォトスポットとして、道路巡回車（ミニ）の展示や、隊員制服（ミニ）の試着体

験、更には高速道路スタッフに変身できる顔出しパネルをご用意します。









⑦関越道整備効果パネルの展示

令和７年１０月２日（木）をもって全線開通から４０周年を迎えた関越道の整備効果を取りまとめた

パネルの展示を実施します。

※ 当日の状況により内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ＮＥＸＣＯ東日本グループでは、２０２１～２０２５年までの期間を「ＳＤＧｓの達成に貢献し、新たな未来社会に向け変革していく期間」と位置づけ、様々な取組みを行っています。

今回の「関越道全線開通４０周年記念」イベントの開催は、持続可能な観光業の促進や地域社会の活性化などにつながる事業活動としてＳＤＧｓ目標の８番、１７番に貢献するものと考えています。



