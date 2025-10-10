【情報解禁】上野マルイにて原作『みなみけ』POP UP SHOP開催決定！
(C)桜場コハル/講談社
株式会社二葉企画（本社：東京都文京区、代表取締役：小林 伸行）が運営する、漫画・アニメに特化したブランド「Fuuuu」は、2025年11月8日（土）より、週刊ヤングマガジンにて絶賛連載中の「みなみけ」のPOP UP SHOPを2025年11月8日（土）から11月16日（日）まで開催することを発表した。
南家三姉妹がパジャマに身を包んだ新規描き下ろしイラストを解禁。
描き下ろしイラストを使用したもちろん、ファン必見の原作内の名場面やコミックスのピンナップイラストを使用した商品まで幅広く展開する。
アクリルスタンドや缶バッジなど定番商品から、枕カバー、Tシャツなど家でも「みなみけ」の世界観を楽しめるグッズを幅広く販売する。
特設サイト：https://minami-ke.fuuuu.shop
イベント概要
開催期間：2025年11月8日（土）～2025年11月16日（日）
営業時間：11：00～19：00
開催場所：上野マルイ5F（住所：東京都台東区上野6丁目15-1）
商品ラインナップ
- アクリルスタンド 1,760円（税込） 全3種
パジャマ姿の三姉妹がアクリルスタンドとして登場！
- アクリルキーホルダー 880円（税込）※ブラインド販売 全9種
ポップな色合いのアクリルキーホルダー！
- 缶バッジ 550円（税込）※ブラインド販売
扉絵のキャラクターイラストがそのまま缶バッジに！
春香グループ/夏奈グループ/千秋グループに分けての販売です。
春香グループ
全5種
夏奈グループ
全5種
千秋グループ
全6種
- チェキ風カード 330円（税込）※ブラインド販売 全12種
コミックスのカラーピンナップをふんだんに使用したチェキ風カード！
- ステッカー 720円（税込）※ブラインド販売 全9種
三姉妹たちの日常のひとコマを切り取ったステッカー！
- 付箋メモパッド 770円（税込） 全1種
吹き出し内にメッセージを書き込める付箋メモパッド！
- クリアファイル 500円（税込）全3種
描き下ろしイラストを使用した、日常の中でも使えるクリアファイル！
- クリアミニポスター 880円（税込）全3種
部屋に飾って楽しめるクリアミニポスター！
- 三姉妹の枕カバー 4,200円（税込）全3種
三姉妹と一緒にパジャマパーティー気分を楽しめる枕カバー！
- 南さんちの半袖Tシャツ 4,400円（税込）全1種
作品ロゴと描き下ろしを贅沢に使用したTシャツ！
- 南さんちのマフラータオル 2,200円（税込）全1種
描き下ろしイラストの三姉妹が大集合した、ポップなマフラータオル！
ノベルティ
お買い上げ金額2,000円（税込み）毎に限定ポストカード（全4種）をランダムでプレゼント。
三姉妹の魅力がはじける、描き下ろしイラスト満載のポップなポストカード。
作品紹介
「みなみけ」/桜場コハル
2004年より週刊ヤングマガジンにて連載中の、桜場コハルによる「みなみけ」。
しっかり者の長女・春香、バカ野郎日本代表と千秋に呼ばれている次女の夏奈、辛辣な言葉を吐く小学生・三女の千秋という南家三姉妹を平凡な日常を中心に送るゆるゆる日常ギャグ漫画。
三姉妹の日常をすぐそばに感じることができ、ファンから長く愛される名作。
作品公式サイト：https://magazine.yanmaga.jp/c/minamike/
運営会社
■Fuuuu
創業66年、漫画製版の老舗企業として業界を支えてきた株式会社二葉企画が手がける、アニメ・漫画に特化したオリジナルブランド。Fun（楽しみ）とFuror（興奮）をFuture（未来）へ届けるFutabaのブランドというコンセプトで4つのFU要素を取り入れた名称となる。「興奮するような楽しみは、独創的な発想無しでは産み出せない」という想いをモットーに、従来のグッズとベクトルの異なるアイデア商品を展開している。
公式オンラインショップ：https://fuuuu.shop/
公式X：https://x.com/fuuuu_0901
公式Instagram：https://www.instagram.com/fuuuu_official/
公式LINE：https://page.line.me/192hzizq
■株式会社二葉企画
創業は1959年。週刊少年マガジンを始め、長年にわたるマンガや出版物のDTP制作の経験を通じて、デザインからデータ出力までのトータル・ワーク・プランを提示し、最善のサービスをご提供する。
公式HP：https://futaba-dd.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社二葉企画
広報担当：鈴木靖之／西岡奈々子／大坂実央
TEL：03-3941-6381
Email：fuuuu_st@futaba-dd.co.jp