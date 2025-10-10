moomoo証券、マネーツリーとAPI連携を開始

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）はこの度、マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）が提供する各種サービスについて、APIによる連携を開始しましたので、お知らせいたします。マネーツリーの各種サービスを通じてmoomoo証券の取引明細を管理することが可能となり、両社のユーザー・エクスペリエンスのさらなる向上を図ります。

マネーツリーとAPI連携を開始

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人向け資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内において、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、フィデリティー・インターナショナルなど海外大手運用会社から出資を受けています。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q2の決算公告。※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。