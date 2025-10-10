アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー全員が登場する『APPLAND CALENDAR 2026』が10月14日(火)より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」のメンバー全員の『APPLAND CALENDAR 2026』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバー全員の描き下ろしイラストを使用した『APPLAND CALENDAR 2026』を、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて2025年10月14日(火)より販売いたします！メンバーと迎える新年の幕開け、2026年だけの特別なデザインをぜひお楽しみください！
■『APPLAND CALENDAR 2026』 詳細
以下2種類のグッズを受注販売いたします。
※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼APPLAND CALENDAR 2026
価格：2,500円(税込)
サイズ：表紙・本文／約W210×H140mm
台座／約W210×H170mm
材質：紙、リング
▼アクリルキーホルダー
全29種
価格：1,000円(税込)
サイズ：約60×40mm
材質：アクリル
■販売概要
【販売期間】
2025年10月14日(火)12時00分～2025年10月27日(月)23時59分
【発送時期】
2025年12月上旬～2026年1月下旬頃
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
