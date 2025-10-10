1対1ストリートサッカー専用ボール″街蹴球″

一般社団法人 日本ストリートサッカー協会

メーカーの撤退などで1対1ストリートサッカー"PANNA"のボールが国内で購入ができなくなったことから、協会のパートナー並びに拠点墨田区の企業にお力添えを頂き、オリジナルボールを2種製作。1つは国内外パートナー企業のロゴを配したボール"街蹴球_ICHI（壱）"、もう一つは拠点墨田区の「片岡屏風店」にあるアーティスト「SOLID」が描いた屏風とコラボレーションした"街蹴球-SASHI（サシ）"。いずれも数量限定で協会HPにて数量限定で近日販売予定。

街蹴球-SASHI PV :https://www.youtube.com/shorts/9tU39Kl4bC0街蹴球-SASHIのプロモーションビデオ

"街蹴球-SASHI（サシ）"

黒線と称された独自の流線模様で万物を描き出すSOLIDが屏風と連動したデザインを施した。一見、交わらないサッカーと伝統工芸をアートが結び、これまでにない秀逸なものを生み出した。ボールのネーミングの"Sashi"は1対1を表している。

"街蹴球_ICHI（壱）"

国内のデニム生地ボールのニーズを鑑み、JSFAに関わる国内外パートナーのロゴを配したオリジナルボール。ボールのネーミングの"ICHI"は初代オリジナルボールを表している。

片岡屏風店 @kataoka_byoubu / SOLID @solid_blackline / HATA @hata_street

撮影・編集：田島龍 @ryo_tajima

監修：STREETBASE @streetbase_jp

出演：SHION @shion2one / YURI @9urllst

協力：牛嶋神社 / キラキラ橘商店街