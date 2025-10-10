こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」12月2日(火)～4日(木)、ウェスティンホテル東京にて開催
ガートナージャパン株式会社 (以下Gartner) は、来る12月2日(火)～4日(木)、ウェスティンホテル東京にて「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」を開催します。
特設サイト: https://www.gartner.com/jp/jdc
2025年度は、「今を礎に、未来を創る」をテーマに、ハイブリッド・クラウド、AI、リーダーシップ、コストと価値、データセンターなど、ITインフラストラクチャおよびオペレーションのリーダーにとって重要なトピックを深く掘り下げます。
テクノロジが信頼とレジリエンスを支える礎となっている現在、組織がビジネスのスピードに応え、将来の目標を達成するためには、近代的なオペレーションが不可欠です。AIを原動力とする変革がリアルタイムで進み、コストと価値の判断が複雑になる中、成功の鍵を握るのはリーダー自身とそのチームにほかなりません。今こそ、先見性の高いリーダーとして信頼を確立し、未来の変革を率いるチームの構築とスキル強化を実現する絶好の機会です。
世界のテクノロジ・リーダーが一堂に会する本コンファレンスでは、トップ・トレンドを把握し、関連する領域における客観的な視点やベスト・プラクティスを獲得できます。
主なプログラム：
■Gartnerオープニング基調講演：Gartnerエキスパートによる講演
ハイプを乗り越え、I&O成功への戦略的道筋を描く(12月2日、10:00～10:45)
オータム・スタニシュ (ディレクター, アナリスト)
ポール・デローリー (バイス プレジデント, アナリスト)
■ゲスト基調講演：最前線で活躍しているゲストによる講演
田中ウルヴェ 京氏：ソウル五輪メダリスト／スポーツ心理学者（博士）／慶應義塾大学特任准教授
講演タイトルは近日公開
(12月4日、15:30～16:15)
12月2日のゲスト基調講演は近日公開予定
■エグゼクティブ・ストーリー：先見的なリーダーが最新トレンドや自社の取り組みを紹介する講演
茺粼 皓介氏：株式会社サンリオ 常務執行役員 デジタル事業本部 本部長 ブランド管理本部 キャラクタープロデュース部 社長室担当／
大井 基行氏：株式会社ClaN Entertainment 代表取締役社長
キャラクターブランド×デジタル戦略：日本IPの推し活ビジネス最前線
(12月3日、11:30～12:00)
小林 房一郎氏：豊田通商株式会社 DX推進部 部長
豊田通商のDX/AIによる次元上昇(仮称)
(12月3日、13:15～13:45)
その他のスピーカーは現在調整中
■その他
国内外のGartnerのエキスパートによる専門領域のセッション、最先端のソリューション・プロバイダーによるセッションのほか、Ask the Expert、ラウンドテーブル、ワークショップなどの双方向型セッション、One-on-Oneミーティング、コンサルティング・クリニック+などスペシャリストとの個別ミーティング、展示会エリアでの最新のソリューションのご案内など多岐にわたるプログラムを予定しています。最新のプログラムについては https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan/agenda よりご覧いただけます。
本コンファレンス参加対象者：
・経営層、インフラストラクチャとオペレーションの統括責任者
・エンドユーザー・コンピューティング／クラウド・オペレーション／ITSM／プラットフォーム／エンタプライズ・アーキテクトのリーダー
・ITインフラの責任者およびリーダー
・経営戦略／企画部門の責任者および担当者
・情報システム部門の責任者および担当者
・IT戦略・企画業務担当者
・テクノロジ・コンサルタント
「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」概要：
日時：2025年12月2日(火)～4日(水)
会場：ウェスティンホテル東京 (東京目黒区三田1-4-1)
JR各線 恵比寿駅から「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約7分
東京メトロ日比谷線恵比寿駅から「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約10分
首都高速2号目黒線 天現寺出入口からタクシー／車で約5分
参加登録：事前登録制 (有料)。オンライン、Emailのいずれかの方法でお申し込みいただけます。
詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan/register よりご確認ください。
価格 (1名あたり)：
早期割引価格 (11月14日まで)：213,400円 (税抜価格 194,000円)
通常価格 (11月15日以降)：243,100円 (税抜価格 221,000円)
官公庁・公社・団体向け：204,600円 (税抜価格 186,000円)
※政府及び独立行政法人とその関係機関、地方公共団体の行政機関、公的機関などが対象となります
※複数名で参加される場合はグループ参加割引を適用いただけます。詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan/conference-resources/team-send よりご確認ください。
本コンファレンスWebサイト：https://www.gartner.com/jp/jdc
本コンファレンスに関するお問い合わせ先：
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
TEL：03-4540-5660 *受付時間：10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)
SNS上での本コンファレンスのニュースと最新情報は、XやLinkedIn、Facebookでもご覧いただけます (#GartnerIO)。
X: https://x.com/Gartner_jp
Facebook:https://www.facebook.com/GartnerJapan/
LinkedIn:https://www.linkedin.com/showcase/gartner-japan
本件に関するお問合わせ先
ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局
Email: Japan.Conferences@gartner.com
