「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」12月2日(火)～4日(木)、ウェスティンホテル東京にて開催











ガートナージャパン株式会社 (以下Gartner) は、来る12月2日(火)～4日(木)、ウェスティンホテル東京にて「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」を開催します。

特設サイト:



2025年度は、「今を礎に、未来を創る」をテーマに、ハイブリッド・クラウド、AI、リーダーシップ、コストと価値、データセンターなど、ITインフラストラクチャおよびオペレーションのリーダーにとって重要なトピックを深く掘り下げます。



テクノロジが信頼とレジリエンスを支える礎となっている現在、組織がビジネスのスピードに応え、将来の目標を達成するためには、近代的なオペレーションが不可欠です。AIを原動力とする変革がリアルタイムで進み、コストと価値の判断が複雑になる中、成功の鍵を握るのはリーダー自身とそのチームにほかなりません。今こそ、先見性の高いリーダーとして信頼を確立し、未来の変革を率いるチームの構築とスキル強化を実現する絶好の機会です。



世界のテクノロジ・リーダーが一堂に会する本コンファレンスでは、トップ・トレンドを把握し、関連する領域における客観的な視点やベスト・プラクティスを獲得できます。



主なプログラム：

■Gartnerオープニング基調講演：Gartnerエキスパートによる講演

ハイプを乗り越え、I&O成功への戦略的道筋を描く(12月2日、10:00～10:45)

オータム・スタニシュ (ディレクター, アナリスト)

ポール・デローリー (バイス プレジデント, アナリスト)



■ゲスト基調講演：最前線で活躍しているゲストによる講演





田中ウルヴェ 京氏：ソウル五輪メダリスト／スポーツ心理学者（博士）／慶應義塾大学特任准教授

講演タイトルは近日公開

(12月4日、15:30～16:15)

12月2日のゲスト基調講演は近日公開予定





■エグゼクティブ・ストーリー：先見的なリーダーが最新トレンドや自社の取り組みを紹介する講演





茺粼 皓介氏：株式会社サンリオ 常務執行役員 デジタル事業本部 本部長 ブランド管理本部 キャラクタープロデュース部 社長室担当／

大井 基行氏：株式会社ClaN Entertainment 代表取締役社長

キャラクターブランド×デジタル戦略：日本IPの推し活ビジネス最前線

(12月3日、11:30～12:00)

小林 房一郎氏：豊田通商株式会社 DX推進部 部長

豊田通商のDX/AIによる次元上昇(仮称)

(12月3日、13:15～13:45)

その他のスピーカーは現在調整中





■その他

国内外のGartnerのエキスパートによる専門領域のセッション、最先端のソリューション・プロバイダーによるセッションのほか、Ask the Expert、ラウンドテーブル、ワークショップなどの双方向型セッション、One-on-Oneミーティング、コンサルティング・クリニック+などスペシャリストとの個別ミーティング、展示会エリアでの最新のソリューションのご案内など多岐にわたるプログラムを予定しています。最新のプログラムについては https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan/agenda よりご覧いただけます。



本コンファレンス参加対象者：

・経営層、インフラストラクチャとオペレーションの統括責任者

・エンドユーザー・コンピューティング／クラウド・オペレーション／ITSM／プラットフォーム／エンタプライズ・アーキテクトのリーダー

・ITインフラの責任者およびリーダー

・経営戦略／企画部門の責任者および担当者

・情報システム部門の責任者および担当者

・IT戦略・企画業務担当者

・テクノロジ・コンサルタント

「ガートナー ITインフラストラクチャ、オペレーション & クラウド戦略コンファレンス」概要：

SNS上での本コンファレンスのニュースと最新情報は、XやLinkedIn、Facebookでもご覧いただけます (#GartnerIO)。

X: https://x.com/Gartner_jp

Facebook:https://www.facebook.com/GartnerJapan/

LinkedIn:https://www.linkedin.com/showcase/gartner-japan



Gartner for Infrastructure & IT Operations Leadersについて

Gartner for Infrastructure & IT Operations Leadersは、インフラストラクチャおよびITオペレーション部門のリーダーがビジネスに価値を提供する方法を再考するのに役立つ先見性のある知見をご提供します。詳細については、こちらをご覧ください。https://www.gartner.co.jp/ja/infrastructure-and-it-operations-leaders

日本のITエグゼクティブ向けのニュースや最新情報は、GartnerのXやLinkedIn、Facebookでも案内しています。最新のプレスリリースや記事、ウェビナー情報については、ニュースルームよりご参照ください。



Gartnerについて

Gartner, Inc. (NYSE: IT) は、お客様の重要な課題において、より優れた意思決定と大きな成果を創出し、実行可能かつ客観的なビジネスおよびテクノロジのインサイトを提供します。詳細については下記Webサイトでご覧いただけます。

gartner.com

gartner.co.jp (ガートナージャパン)

日時：2025年12月2日(火)～4日(水)会場：ウェスティンホテル東京 (東京目黒区三田1-4-1)JR各線 恵比寿駅から「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約7分東京メトロ日比谷線恵比寿駅から「恵比寿スカイウォーク」で徒歩約10分首都高速2号目黒線 天現寺出入口からタクシー／車で約5分参加登録：事前登録制 (有料)。オンライン、Emailのいずれかの方法でお申し込みいただけます。詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan/register よりご確認ください。価格 (1名あたり)：早期割引価格 (11月14日まで)：213,400円 (税抜価格 194,000円)通常価格 (11月15日以降)：243,100円 (税抜価格 221,000円)官公庁・公社・団体向け：204,600円 (税抜価格 186,000円)※政府及び独立行政法人とその関係機関、地方公共団体の行政機関、公的機関などが対象となります※複数名で参加される場合はグループ参加割引を適用いただけます。詳細は https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-japan/conference-resources/team-send よりご確認ください。本コンファレンスWebサイト：https://www.gartner.com/jp/jdc本コンファレンスに関するお問い合わせ先：ガートナージャパン株式会社 コンファレンス登録事務局Email: Japan.Conferences@gartner.comTEL：03-4540-5660 *受付時間：10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)