ふるさと納税forGood、北九州市の「ふるさと納税を活用した協働のまちづくり推進事業」の寄付受付開始

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口 一成）が運営するクラウドファンディング型ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税forGood」（ https://furusato-forgood.jp/ ）は、北九州市と、「ふるさと納税を活用した協働のまちづくり推進事業」における、個人版ふるさと納税制度を活用した北九州市内で活動するNPO法人の資金調達の寄付プロジェクトを10月10日（金）より開始いたします。

北九州市のプロジェクトページ一覧はこちら：https://furusato-forgood.jp/area/401005

北九州市「ふるさと納税を活用した協働のまちづくり推進事業」について

北九州市では、市と協働で地域課題の解決を行うNPO法人の活動を支援しています。北九州市のふるさと納税は、北九州市の認定を受けた、皆さまが支援したいNPO法人を指定して寄付することができ、寄付額の80％が指定されたNPO法人へ交付されます。

今回、「ふるさと納税forGood」では、北九州市の認定を受けた2団体を指定して寄付することができます。



ふるさと納税forGoodで寄付を募る採択企業とプロジェクトページ

特定非営利活動法人あそびとまなび研究所

始動！くきのうみこどもフードバンク2nd stage

https://furusato-forgood.jp/projects/000389

特定非営利活動法人日本アニマルケースワーカー協会

目指せ保護犬猫ゼロ！命と向き合う社会へ…

https://furusato-forgood.jp/projects/000366

※寄付募集期間： 2026年3月15日（日）まで

「ふるさと納税forGood」について

https://furusato-forgood.jp/ (https://furusato-forgood.jp/)

ふるさと納税forGoodは、「日本で一番ソーシャルグッドなふるさと納税」を目指す、クラウドファンディング型ふるさと納税プラットフォームです。従来の返礼品中心のふるさと納税とは異なり、地域で挑戦する人や取り組みの"使途"を前面に打ち出し、その想いに共感した寄付者とつながる仕組みを提供しています。



株式会社ボーダレス・ジャパンについて

https://www.borderless-japan.com/ (https://www.borderless-japan.com/)

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立：2007年

代表：代表取締役CEO 田口 一成

事業：社会問題の解決を目的とした事業展開

（ハーブティ事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）

《本リリースに関するお問合せ》

株式会社ボーダレス・ジャパン

ふるさと納税forGood事業部

担当：赤羽根

電話：092-791-4122

メール：contact@furusato-forgood.jp