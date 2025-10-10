強羅花壇 2年連続で「3ミシュランキー」を獲得、世界同時発表された「ミシュランガイド ホテルセレクション 2025」にて最高評価に

株式会社強羅花壇

2025年10月8日（現地時間）、フランス・パリにて発表された「ミシュランガイド ホテルセレクション」において、「強羅花壇」（所在地：神奈川県箱根町）が、最高評価である「3ミシュランキー」を2年連続で受賞いたしました。

この評価は、ミシュランが世界の優れた宿泊施設を選定する新たな指標として2024年に創設した「ミシュランキー」において、最上位の評価にあたるものです。3ミシュランキーは「世界で最も注目に値する最上級のホテル」に与えられる称号であり、2025年度は世界で143軒、日本では7軒のみが選ばれています。

強羅花壇について

強羅花壇は、閑院宮載仁親王の別邸として建てられた歴史ある建物を受け継ぎ、1948年の創業以来、日本文化を伝える「和心のおもてなし」を理念に掲げてきました。

その名は、かつて宮家が自邸を開放し、賓客をもてなす迎賓の場「花壇」に由来しています。

日本の伝統的な建築様式を継承しながら四季折々の自然と調和し、静謐でありながらも心を解き放つような滞在体験を提供しています。

日本庭園を望む客室、旬の恵みを生かした懐石料理、そして何より、長い歴史のなかで磨かれてきた心を尽くすホスピタリティが、国内外のゲストから高い評価を集めています。

フランスの高級ホテル・レストランの会員組織「ルレ・エ・シャトー」にも加盟しており、日本らしいおもてなしを世界に発信する宿として知られています。

８月には室内平米数が約250平方メートル のシェフズキッチンを備える客室「別邸 東雲」が誕生し、旅館の新しい過ごし方をご提案しております。

本年7月、創業77年を迎えた節目に、富士山麓に新たな宿泊施設「GORA KADAN FUJI」を開業しました。そして10月には、会員制ゴルフリゾート「GORA KADAN FUJI GOLF」がオープンを迎え、さらに2030年には京都で3軒目となる施設の開業を予定しています。https://www.gorakadan.com/

ルレ・エ・シャトーについて

1954年に設立されたルレ・エ・シャトーは、世界中の厳選された580のユニークなホテルとレストランが加盟する協会です。その多くは家族経営であり、独立した経営者であるメンバーは、自らの技に情熱を注ぎ、温かく永続的なお客様との関係を築くことに深くコミットしています。

ルレ・エ・シャトーの加盟メンバーは、世界の料理とおもてなしの伝統の豊かさと多様性を守り、生かし、さらにその価値を高めたいと日々努めています。

また、2014年11月にユネスコで宣言されたマニフェストに沿って、地域の遺産と環境保護に献身しています。https://www.relaischateaux.jp/