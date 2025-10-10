PRGR、ファン感謝イベント「Smilin′ PRGR DAY 2025」を開催

株式会社プロギア

（株）プロギアは、日頃からプロギアをご愛顧いただいているファンの皆さまとの交流を目的とした感謝イベント「Smilin’ PRGR DAY（スマイリン・プロギア・デイ）2025」を、12 月15 日（月）に紫カントリークラブ すみれコース（千葉県野田市）で開催します。当日はダブルぺリア方式による18ホールズストロークプレーのゴルフコンペを行うほか、PRGR契約プロの平塚哲二、谷原秀人、金田直之、森田理香子、辻梨恵、小林夢果、内藤雄士などの豪華ゲストも参加し、ファンの皆さまにプロのショットを間近で体感いただけるドラコンやニアピン対決などを企画しています。このほか、最新クラブの試打会やゴルフのお悩みを解消するレッスン会、トークショーなどを通じてファンの皆さまが笑顔となる一日をご提供したいと考えています。なお、同イベントへの参加申込は、11月10日（月）までPRGR WEB内の「Smilin’ PRGR DAY 2025」申込ページで受け付けています。

■イベント概要

開催日 2025年12月15日（月）

会場 紫カントリークラブ すみれコース（千葉県野田市）

参加費 55,000円（参加費、プレーフィー、飲食代、パーティー代、諸費用含む）

参加条件 PRGR公式アプリ「my PRGR」会員様、PRGR直営店顧客様、

PRGRクラブが1本以上セットに入っていること

募集人数 100名（申込多数の場合は抽選となります）

プレー方式 18ホールズストロークプレー（ダブルペリア形式による順位表彰あり）

申込締切 2025年11月10日（月）

※災害や荒天時など、やむを得ずイベントの一部を変更、または中止させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。

※ゴルフ場での私的なお買い物、ゴルフ場までの交通費や移動費、宿泊費、ゴルフ保険など上記以外にかかる費用などはお客様のご負担となります。

★「Smilin’ PRGR DAY 2025」申込ページ

https://www.prgr-golf.com/smilinprgr2025/

■参加予定 PRGR契約プロ

※参加予定プロは変更となる可能性もございます。https://prtimes.jp/a/?f=d81148-71-2ea0feba34f7d524700edd45d7536080.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/