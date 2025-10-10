【金価格高騰で注目】癒しと金運を兼ね備えた『純金コアラ』 約1g 登場──今週の「金の日」（10/10～12）は指先サイズで楽しむ純金お守り
金が主役の時代に、“指先サイズの純金体験”を。
金相場が高騰を続ける中、純金ブランド「JUNGOLD」（運営：株式会社RAIN）は、
資産価値と心躍る体験をテーマに、指先サイズの純金モチーフを展開しています。
毎週“金の日”限定で特定アイテムを特別価格で販売しており、
10月10日～12日の今週は、癒しと金運を象徴する新作『純金コアラ』 約1g が登場しました。
愛らしいコアラが幸運をしっかり抱きしめる姿をデザイン。
癒しと金運を兼ね備えた“指先サイズのお守り”として人気上昇中です。
・素材：K24（純金99.9%）
・重量：約1g
・専用のケースに入っています
・弊社発行の純金の保証書付き
・価格（税込）\27800 送料込み
納期：受注生産 約40日
オプション：額縁ケース（＋500円）／桐箱（＋3,000円）／K18チャーム加工（＋10,000円）
【今週の金の日10/10~12】純金『コアラ』約1g モチーフ お守り
数量限定・金の日限定価格で販売中。純金『コアラ』3個セット割も実施しています。
お得な3個割セット！【今週の金の日10/10~12】純金『コアラ 約1g』モチーフ お守り
資産価値と縁起を兼ね備えた“飾れる純金”として、インテリアにも最適です。
10月マンスリー金の日特集「BABYGOLD」
10月のマンスリー特集は、人気のBABYGOLDシリーズ。
1グラムの純金インゴットに、干支・星座・アルファベット・惑星など
100種類以上のデザインを展開。
今月はクリスマスモチーフ(https://jungold.base.shop/categories/6943363)と惑星シリーズ(https://jungold.base.shop/categories/5884862)も追加され、
“かわいい資産”としてギフトやコレクションに最適です。
金価格が高騰する今こそ、
“資産価値＋心躍る体験”を指先からお届けします。
【販売情報】
販売場所：JUNGOLD公式ショップ
URL：https://jungold.base.shop/
販売期間：2025年10月10日（金）～10月12日（日）
※期間限定・完売次第終了
【会社概要】
会社名：株式会社RAIN
所在地：東京都台東区雷門2-11-9 木具定ビル3階
代表者：代表取締役 石川正道
設立：2015年12月
事業内容：
・純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売
・宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開
・宝石、ラボダイヤの商品開発
・法人向けOEM・記念品製作
実績：
・クラウドファンディング累計支援額 3億円超
・OEM／B2B領域での多数の導入実績
・2000種類以上の商品開発
連絡先：
TEL/FAX：03-6284-7200
Email：rainrain20151111@gmail.com
・ECサイト：https://jungold.base.shop/
・コーポレートサイト：https://www.2020rain.com/
・note：https://note.com/raindrop_