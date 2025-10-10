ブックライブでキルタイムコミュニケーションの全ジャンル全作品を対象とした1回限りの30%OFFクーポンを配布中！

株式会社キルタイムコミュニケーション

電子書籍の総合書店「ブックライブ」で現在キルタイムコミュニケーションの全ジャンル全作品を対象とした、1回限りの30%OFFクーポンを配布中です。

https://booklive.jp/feature/index/id/cp2025100851

キルタイムコミュニケーションの全ジャンル★全作品対象！

1回限りの30%OFFクーポンを配布中♪

【10/8(水)～10/21(火)】

この機に気になる作品をぜひチェック！

書店員激推し作品をピックアップ！

ヴァルキリーコミックス

ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！

原作：林達永／作画：金光鉉

前世の画力がチートに!?

話題沸騰の異世界冒険譚!!

漫画家として大成功を収めていた神代彰は、

成功だけに囚われて人間関係を蔑ろにし続けた自分の人生を後悔しながら死んでしまう。

そんな彰を待っていたのは、自分で母親を選んで異世界転生するチャンス!?

転生した彰は剣術も魔法もダメダメだったが、家族に愛されながら平穏な生活を送っていた。

しかしあるとき、「絵を描く」ことでいろいろなものを具現化できる

チート能力に気がついてしまって……？

https://booklive.jp/feature/index/id/gekioshi

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/e7d43a4edbf83

ブリーゼコミックス

婚約破棄してさしあげますわ ～ドロボウ令嬢とお幸せに～

漫画：八叉のおろち／原作：花波薫歩

ドロボウ女になびく婚約者なんて無理！

塩対応で大人しく身を引きます。

侯爵令嬢フェリシアは、同じく侯爵家の令息サイラスとの婚姻を控え順風満帆な日々を過ごしていた。だが、従姉妹のメイジーにデートを毎度邪魔され、そのことに文句を言わない婚約者にフェリシアは徐々に不満を募らせていく。

しかもメイジーは図々しくサイラスとの仲を深めていき…？

一気に気持ちが冷め、塩対応で身を引き始めるフェリシア。そんな時、国の第二王子ケヴィンが猛接近し始めて……？

https://booklive.jp/feature/index/id/tk_gekioshi_bnf

1話2話無料公開中！作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/45e9d8445e296

クーポンは上記作品に限らず、キルタイムコミュニケーションの全ジャンル、全作品が対象です。

この機会にぜひお買い求め下さい。

キミが欲しいコミックがここにある。

話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】誕生！

異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！

https://kimicomi.com/

キルタイムコミュニケーションが誇る4つのコミックレーベルの作品が、まとめてご覧いただけます。

試し読みも可能な公式サイト

