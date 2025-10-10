「ABEMA」、KDDIと昼帯の新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』を共同制作 第1弾は芸能人らがハラスメントへの思いぶっちゃける赤裸々討論バラエティ『どこまでハラスメント』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、KDDI株式会社とタッグを組み、「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』を共同制作いたします。その第1弾として、“アレン様”の愛称で親しまれている大物マダムタレント・アレンが「ABEMA」番組のMCを初めて務める『どこまでハラスメント』を2025年10月14日（火）お昼の12時から12時15分まで「ABEMA」で無料放送開始いたします。（毎週火曜正午～、全4回）

このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した『どこまでハラスメント』は、「どこまでがハラスメントなのか」の境界線が曖昧な現代社会を生きる視聴者や芸能人が、日ごろ抱えるハラスメントへの思いの丈をぶっちゃける赤裸々討論バラエティです。10月14日（火）放送の初回と翌週放送の第2回にはフリーアナウンサーの森香澄、アーティストのハシヤスメ・アツコ、お笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇、お笑い芸人のお見送り芸人しんいちがゲスト出演。さらに、10月28日（火）放送の第3回と翌週第4回にはお笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹が松陰寺とバトンタッチする形でゲスト出演します。

収録を終えたMCのアレン様は「いよいよ、お昼に進出しましたわたくし！この時間帯に出しちゃだめな人間よ～？」と冗談を飛ばしつつ、「この番組はいい意味でちょっとハチャメチャなんですよ。わたくしの“しどろもどろリアン”ぶりにも注目してください」とアピール。その姿を横で見守っていた森香澄は「あらゆるハラスメントに対して、アレン様にしかない視点でアレン様にしかできないまとめ方をされていてとても新鮮でした」、ハシヤスメ・アツコは「アレン様の金言をたくさんいただけて、迷える子羊のハシヤスメも、そして番組をご覧になる視聴者の迷える子羊さんたちも救われるんじゃないでしょうか？」と太鼓判。一方で、お見送り芸人しんいちは「いや、よう笑いましたね。『これ、どこまで使えるん！？』って言う爆弾発言もいっぱいあったので、どこまで使われているかぜひ楽しみにしていてください」とコメントを寄せました。（※一部抜粋、文末に全出演者のコメント全文掲載）

アレン様を筆頭にどこか爽快で赤裸々なぶっちゃけトーク炸裂で、日本のお昼のエンタメ界に新風を巻き起こす『どこまでハラスメント』は、10月14日（火）お昼の12時から「ABEMA」にて無料放送開始です。無料の見逃し配信と併せて、ぜひお楽しみください。

（初回放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DZLr8NxppLwB2X）

＜アレン様 コメント全文＞

いよいよ、お昼に進出しましたわたくし！この時間帯に出しちゃだめな人間よ～？（笑）

この番組はいい意味でちょっとハチャメチャなんですよ。

わたくしの“しどろもどろリアン”ぶりにも注目してください、楽しみにしていてね～！

＜森香澄 コメント全文＞

あらゆるハラスメントに対して、アレン様にしかない視点でアレン様にしかできないまとめ方をされていて

とても新鮮でしたし、みんな「心にひとり、アレン様を持っておく」くらいのマインドでいると生きやすいのかもしれないです。（笑）

＜ハシヤスメ・アツコ コメント全文＞

アレン様の金言をたくさんいただけて、迷える子羊のハシヤスメも、そして番組をご覧になる視聴者の迷える子羊さんたちも救われるんじゃないでしょうか？これまでに誰も観たことのない、斬新な番組になっていると思うので楽しみにしていてください。

＜ぺこぱ・松陰寺太勇 コメント全文＞

番組自体のテンポもいいし、アレン様の言葉の節々に、いろんな経験をしてきただけあって説得力があるのも見どころです。僕自身のもやもやも晴れましたし、たぶん視聴者の方誰しもが思い当たる経験が番組のどこかに出てくると思うので、参考になると思います。

＜お見送り芸人しんいち コメント全文＞

いや、よう笑いましたね。『これ、どこまで使えるん！？』って言う爆弾発言もいっぱいあったので、どこまで使われているか、楽しみにしていてください。

そして、番組最後のアレン様の締めの言葉もぜひ心に留めながらご覧ください。

＜なすなかにし・中西茂樹 コメント全文＞

この時代、いろんなハラスメントやもやもやがありますけど結構解決できたので、またちょっとアレン様に悩み相談しにいきたいくらいですね。（笑）普段もやもやを抱える方にもぜひ観ていただきたいです。

■ABEMA『どこまでハラスメント』 番組概要

放送日時：2025年10月14日（火）お昼12時～12時15分（毎週火曜正午～、全4回）

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DZLr8NxppLwB2X

出演：

【MC】アレン様

【ゲスト】森香澄・お見送り芸人しんいち・ハシヤスメ・アツコ・松陰寺太勇(ぺこぱ)(#1・#2)・中西茂樹(なすなかにし)(#3・#4)

【天の声】山田ルイ53世(髭男爵)

アレン様がハラスメントのモヤモヤをぶった斬る！

芸能人たちによる赤裸々討論バラエティ

どこまでがハラスメントなのか、曖昧な現代社会を生きる芸能人が、言いたくても言えなかった思いの丈をぶっちゃけ討論！

セクハラ・パワハラ・モラハラ・アルハラなどあらゆるハラスメントに対するモヤモヤをアレン様がぶった斬る番組。

■『ランチタイムバラエティ』概要

『ランチタイムバラエティ』の番組企画は、総勢9名の新進気鋭のクリエイターが「ABEMA」で新たにヒットするバラエティ番組の企画をプレゼンテーションし、合計17案の中からKDDIと「ABEMA」の編成局長兼プロデューサーが厳正に審査して選ばれた3つのバラエティ番組で構成されます。若手クリエイターの斬新な発想と、話題性のある番組制作を両立させることを目指しています。

本バラエティ番組企画は第一弾「『どこまでハラスメント』」の放送に続き、11月4日に第2弾と12月2日に第3弾の新番組も順次公開予定です。いずれも新進気鋭のクリエイターによる斬新な発想で、昼のスキマ時間に楽しめるバラエティ番組を提供してまいります。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。