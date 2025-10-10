「ブルガリ貸切アフタヌーンティーイベント」追加開催が決定！予約開始１時間で完売したプランが再登場！　10/15（水）10:00より予約開始

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する女性向けWebメディア「OZmall（オズモール）」では、会員数450万人を対象にした“秋得キャンペーン”の一環として開催する、「BVLGARI GINZA DOLCI」貸切アフタヌーンティーイベントの追加開催を決定しました。前回予約開始1時間で完売し、キャンセル待ちが募集組数の4倍発生するなどの人気を受けて、追加日程の販売が決定しました。スイーツ中心とセイボリー中心の2プランを用意し、10/15（水）10:00より、OZmall限定で予約受付を開始します。

■秋の貸切DAYについて、予約はこちら https://www.ozmall.co.jp/restaurant/feature/43703/

■秋得キャンペーンについてはこちら https://www.ozmall.co.jp/campaign/32189/

【11/6(木) 開催】「 BVLGARI GINZA DOLCI 」アフタヌーンティー

レストラン：BVLGARI GINZA DOLCI

上階に吹き抜ける開放的な美空間では、星付きシェフであるニコ・ロミートによる、洗練されたアフタヌーンティーを提供。11/6限定で、スイーツ中心、セイボリー中心の2つのアフタヌーンティープランが登場!! 10/15（水）10:00より予約開始するこのプランをお見逃しなく! 特別プランで自由にアフタヌーンティーを満喫して。

■スイーツ中心のプラン

【ＯＺ限定★秋の貸切DAY】アフタヌーンティー / スイーツ+カフェフリー+クーポン利用可能(2名予約・11/6(木)開催)

開催日： 11/6(木) 14:00～ 価格：12500円（税・サ込）

・詳細はこちら

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10769/plan/672622/

※プランURLは予約開始の10/15(水)10:00より閲覧可能になります

■セイボリー中心のプラン

【ＯＺ限定★秋の貸切DAY】アフタヌーンティー / セイボリー+カフェフリー+クーポン利用可能(2名予約・11/6(木)開催)

開催日： 11/6(木) 18:00～ 価格：12500円（税・サ込）

・詳細はこちら

https://www.ozmall.co.jp/restaurant/10769/plan/672623/

※プランURLは予約開始の10/15(水)10:00より閲覧可能になります

■秋の貸切DAY そのほかのアフタヌーンティーイベント予約はこちらからhttps://www.ozmall.co.jp/restaurant/feature/43703/11/10（月）開催 「ジャヌ東京」ヴィーガンアフタヌーンティー

※10月22日（水）より予約開始

レストラン：ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス／ジャヌ東京

プラン：【ＯＺ限定★秋の貸切DAY】ヴィーガンアフタヌーンティー+カフェフリー+2,000円クーポン利用OK（2名予約・11/10開催）

開催日：11/10（月）15:00～（※L.O.16:30）

価格：2名利用で通常1名8,800円 ⇒ クーポン利用で1名 7,800円

11/17（月）開催 「コンラッド大阪」おひとりさま窓際確約アフタヌーンティー

※10月29日（水）より予約開始

レストラン：40 Sky Bar & Lounge／コンラッド大阪

プラン：【ＯＺ限定★秋の貸切DAY】アフタヌーンティー＋コンラッドベア+3,000円クーポン利用OK（1名予約・11/17開催★先着10名）

開催日：11/17（月）11:00～／11:30～

価格：通常1名12,300円 ⇒ クーポン利用で1名 7,300円

高級アフタヌーンティーが注目される背景とは？

【ポイント1】“ご褒美消費”の定番に。非日常を味わえる上質な体験が人気

コロナ禍以降、「モノよりコト」への消費傾向が加速。なかでも、ラグジュアリーホテルやブランドレストランで楽しむアフタヌーンティーは、“自分へのご褒美”や“特別な日の演出”として、幅広い年代の女性から支持を集めています。

【ポイント2】SNS映え × 限定性が話題を加速

ティースタンドに並ぶ美しいスイーツや、ホテルやブランドの洗練された空間は、SNSでの拡散力が高く、話題性も抜群。さらに、期間限定メニューなどの“レア感”が加わることで、「今しか行けない」「キャンセル待ち」といった要素が加わり、注目度が一層高まります。前回募集した「ブルガリ貸切アフタヌーンティー貸切

イベント」では、募集組数の4倍を超えるキャンセル待ちが登録されています。



【ポイント3】新規開業ホテルや外資系ブランドの参入で“体験価値”が進化

2025年6月にオープンしたばかりの「BVLGARI GINZA DOLCI」は、新施設の話題性と、ブルガリという憧れブランドの特別感が相まって、「#ブルガリアフタヌーンティー」などSNSでも多数の投稿が見られ、注目を集めています。

■お問い合わせ先 ： スターツ出版株式会社 広報 佐々木

TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2031-9e69a8a90209b9fab159ecd997e40b69.pdf