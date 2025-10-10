【Couture Brooch】大人レディの秋支度！コーデを彩るカーディガン特集を10月10日（金）より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースブランド「Couture Brooch（クチュールブローチ）」は、10月10日(金)よりこの秋におすすめしたいカーディガン特集を公式オンラインストアにて公開いたします。

「女性が永遠に愛してやまない世界観を創造する、品と華やかさのある女性に向けた大人可愛いフェミニンブランド」をコンセプトに幅広い女性へ向けて展開するクチュールブローチは、お仕事からデートスタイル等のお出かけまで着ていただけるフェミニンなアイテムを多数ご提案いたします。

今回の特集ページでは、この秋大活躍する大人レディな「カーディガン」をラインアップ。パールとハート型のボタンが魅力の愛らしいフェザーヤーンカーディガンや、チェック柄が映える肌触りの良いニットカーディガン。どんなスタイルにでも合わせやすいベーシックなケーブルカーディガンなど、秋にぴったりなアイテムをおすすめのスタイリングと共にご紹介いたします。

ぜひこの秋は、クチュールブローチのカーディガンで大人可愛いスタイルをお楽しみください。

【特集ページ：アイテムラインアップ ※一部抜粋】

特集ページはこちら！ :https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/blog-detail/index.html?article_id=1000633&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=couturebrooch&utm_term=251010&utm_content=cardigan

■フェザーヤーンカーディガン

価格：\5,500（税込）

カラー展開：アイボリー/ブラック/ミントグリーン/トープ/ピンク/サックスブルー/チャコールグレー

サイズ展開：36/38/40/42

■配色カーディガン

価格：\5,990（税込）

カラー展開：ブラック/アイボリー/ブルー

サイズ展開：36/38/40/42

■ケーブルカーディガン

価格：\6,600（税込）

カラー展開：グレー/ボルドー/ミントグリーン/ブラック

サイズ展開：36/38/40/42

■チェックニットカーディガン

価格：\5,990（税込）

カラー展開：ピンクベージュ/アイボリー/ネイビー

サイズ展開：36/38/40/42

■リボン刺繍フーディー

価格：\5,990（税込）

カラー展開：アイボリー/ブラック/ピンクベージュ

サイズ展開：36/38/40/42

各イベント情報やコレクション等に関する詳細はオフィシャルサイトにて、ご確認ください。

https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/

