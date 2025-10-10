【大阪・京橋】本格鮨コースが【無料】プレオープン限定50組100名様ご招待！大阪・京橋「鮨 匠」

株式会社 JISEDAI

今話題の鮨屋が京橋エリア初出店で大出血キャンペーンを発表！！

「鮨匠（すしたくみ）」が2025年11月「何歳からでも挑戦出来ることをみなさんに知って欲しい」

という想いから【本格鮨15品コース】そして最後にその日の魚介の出汁をふんだんに使ったラーメンが食べ放題をなんとプレオープンに無料でご招待いたします。

■旨い・廉い（やすい）・ヤバい「881」の三拍子がそろう「鮨匠」

高級鮨でも使われる本格マグロを使用

881グループでは好立地ながらも、完全予約制で食材ロスを無くし味、空間演出や接客に

力を入れています。その親しみやすさから友人や家族とのお食事はもちろんのこと、

デートや接待などにもご利用されるお客様が多く、エンタメ業界出身のスタッフによる

“エンタメ鮨”も高い評価をいただいています。

■大阪・1号店が予約困難店

その日の魚介の出汁をふんだんに使ったラーメンも魅力的

2号店・３号店・４号店・5号店が続々にオープン。６号店が京橋エリアに初出店します！！

881グループは、2024年6月にオープンした予約半年待ちの寿司屋「鮨大和」を皮切りに東京と大阪に現在5店舗を展開しています。

2025年6月出店の【鮨響】こちらもオープンから「15万アクセス」で満席に！！

■大将の“挑戦”が、日本の未来を握る。

伝統を学び、今を感じ、これからを切り拓くそんな大将たちが、881グループから続々と誕生しています。彼らが握るのは、ただの寿司じゃない。

技と遊び心、そして本気が詰まった、エンタメ鮨。日本文化の継承と進化を、まっすぐに体現する存在です。味で感動させ、空間で驚かせ、人でまた来たくなる。そのすべてを背負って、若き大将は今日もカウンターに立ちます。

人の挑戦を、寿司という文化で応援する。

これが881グループの、次の一貫です。

【キャンペーン内容】

■開催期間 2025年10月24日～11月1日まで

■店舗 鮨匠

■対象 50組100名様

■内容 本格鮨コースを限定無料ご招待

■条件 10月10日～16日までにInstagramをフォローし対象の投稿に【あっぱれ】

とコメントする。

キャンペーン対象の投稿はこちら

https://www.instagram.com/p/DPmzBJ4k0WR/

■スケジュール

・10月10日～10月16日 投稿にコメントでキャンペーン参加

・10月17日22時半～ 抽選インスタライブ

・10月24日～11月1日 無料対象期間

当選者には専用予約フォームが届きますのでそちらからご予約ください。

▶注意事項

・期間中、おひとり様1回のみ応募が可能です。

一般の予約はこちらからご予約ください。

https://www.tablecheck.com/shops/sushitakumi/

【店舗情報】

📍 店名：鮨匠（すしたくみ）

📍 住所：大阪府大阪市都島区東野田町３丁目－１０－１９ 京橋サンピアザビル地下2階

📍 営業時間：

* 第一部 17:30～19:30

* 第二部 20:00～22:00

※完全予約制（2部制）

📍 定休日：不定休

📍 アクセス：

📍 料金：本格鮨コース 4,000円（税込4,400円）→無料

📍 ドリンク代：別途

【店主の想い】

46歳、人生最後の挑戦として「鮨匠」を始めました。

目指すのは、高級店でしか味わえない本格鮨を、もっと気軽に、もっと多くの方へ届けること。

「応援鮨」という言葉には、

私の挑戦をお客様に応援していただき、

同時に私自身も鮨を通じて皆さまを応援したい。そんな想いを込めています。

一貫一貫に心を込めて。

鮨を通じて、互いに支え合える場所になれば幸いです。

公式Instagram：

https://www.instagram.com/sushi.takumi.2025(https://www.instagram.com/sushi.takumi.2025?igsh=YTR1eGdobGg2dXVq&utm_source=qr)