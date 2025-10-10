イード、エンタメプリントにて「九十九トッカ」のサイン入りブロマイドを10月10日（金）正午より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、株式会社アウリン（本社：東京都千代田区）所属のバーチャル販売員アンドロイド「九十九トッカ」のサイン入りブロマイドを10月10日（金）正午より販売開始いたします。

今回は、ゲームやVTuberなどのキャラクター製品の企画・販売・デザインを手掛けるアウリンのバーチャル販売員アンドロイドである「九十九トッカ」のサイン入りブロマイドを販売します。ブロマイドは立ち絵の他、プレハブ風の部屋に佇む姿や、ラフな私服姿、パペット人形などバリエーション豊かに7種類の絵柄で展開。すべてに「九十九トッカ」の直筆風サインがデザインされています。なお、ブロマイドはランダム形式での販売となり、どの絵柄が排出されるかはご購入後のお楽しみです。

また、今回の導入をきっかけに、アウリンに販売サポートとしてご協力いただくことが決定しました。心強いパートナーとともに、今後もエンタメプリントのサービス拡大を目指してまいります。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

■商品情報

販売開始：2025年10月10日（金）12:00

販売終了：2025年11月10日（月）23:59

サイズ：ブロマイド（L判）

種類：全7種

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：XSBVQYCD6L

■購入方法

1.ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。

2.サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。

3.内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://ticket.entame-print.jp/store/u_page/howto.aspx

■「九十九トッカ」プロフィール

2020年7月3日デビュー。

株式会社アウリン所属のバーチャル販売員・アンドロイド。

YouTubeにて放送中のバーチャル通販バラエティー「バーチャルキャストショッピング」ではメインMCとして出演し、電化製品から食べ物まで幅広い商品を紹介している。

個人チャンネルではゲーム、歌、トークとマルチに活動中。将来の夢は声優としてホラーゲームに出演すること。

YouTube：https://www.youtube.com/@TsukumoTokka

公式X：https://x.com/99tokka

■株式会社アウリンについて

株式会社アウリンは、ゲームやVTuberなどのキャラクター製品の企画・販売・デザインを手掛ける企業です。特にPCパーツ業界との強い繋がりを活かし、PC周辺機器とのコラボレーションを得意としています。また、自社タレントによる配信事業や、自社スタジオを活用した番組制作、社外イベントへの機材貸し出し・テクニカル協力など、幅広い分野で活動を展開。大好きなコンテンツと日常を共にできるよう、多角的な取り組みを行っています。

URL：https://www.auryn.co.jp/

アウリン ONLINE SHOP：https://auryn.theshop.jp/

公式X：https://x.com/auryn_goods

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル82におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：城

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/