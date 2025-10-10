★イベント情報★10月24日(金)～この戦いですべてが終わる!? 「オールメカゴジラ頂上決戦！ 大メカゴジラPOP UP STORE in 静岡」開催！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2025年10月24日(金)～2025年12月17日(水)の期間でTSUTAYA御殿場店にて開催する【大メカゴジラPOP UP STORE in 静岡】の情報を公開致します。

日本が誇る特撮映画の世界的傑作『ゴジラ』シリーズにおいて、数ある登場怪獣の中でも、ゴジラの絶対的ライバルとして君臨する機械怪獣メカゴジラ。

1974年『ゴジラ対メカゴジラ』で初登場して以来、鋼色に輝く全身メカの巨大兵器という特筆すべき設定と、数々の武器を持つ圧倒的な火力、また倒されるたびに修復・改良を経て何度も立ちはだかる存在感は、ゴジラシリーズに欠かせない存在として、現在に至るまで圧倒的な人気を誇っている。

そんなメカゴジラ登場から50年が過ぎた記念すべきアニバーサリーを飾るPOP UP STOREが、TSUTAYA御殿場店(https://www.seibunkan.co.jp/shop/gotenba/)で開催決定！

初代メカゴジラはもちろん、スーパーメカゴジラや、人気の3式機龍に至るまで、さまざまなメカゴジラが静岡県御殿場市に集結。

歴代メカゴジラをモチーフとした新作アパレルや雑貨などの公式グッズの販売、ゴジラシリーズの怪獣たちのグッズも販売！

誰もがこの戦いを待っていた、オールメカゴジラ総攻撃！

勝つのはメカゴジラか？ それとも……？

静岡で鋼の獣が一斉起動するメカゴジラ頂上決戦！

このPOP UP STOREですべてが終わる!?

■激アツなグッズ情報を見逃すな！

オールメカゴジラ Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

歴代の”鋼の獣”が勢揃いしたTシャツは本催事のビジュアルを使用しているぞ。

3式機龍 Tシャツ 墓場のメタルシャツシリーズ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

人気のメタルテイストと機龍がドリームコラボレーション！ 文句なしの鉄板の1枚だ。

MG2 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

レトロでPOPなメカゴジラアパレルが登場だ。昭和世代と言わず、全世代で着こなしてほしい。

メカゴジラ ロングスリーブTシャツ／7,700円(税込)

サイズ：M～XXL

バックのメカゴジラが存在感抜群だ！

3式機龍 プルオーバーパーカー／11,000円(税込)

サイズ：M～XXL

3式機龍を愛するすべての人に贈る一枚。今冬に大活躍間違いナシだ！

オールメカゴジラ 折り畳み傘／4,950円(税込)

サイズ：開いたサイズ：1000mm×1000mm

メカゴジラ、機龍が内側にズラリと並んだ。収納袋には作品ロゴが光る！

メカゴジラ(1974) 扇子／2,200円(税込)

サイズ：21cm×30間

持ち歩きに便利なアイテム。本格的に活躍するサマーを見据えてゲットあるのみ。

メカゴジラ タオルハンカチ／1,650円(税込)

サイズ：タオル:W20cm×H20cm

かわいいタオルハンカチは刺繍のワンポイントが素敵。ステッカーも付いたお得なアイテムだ♪

特生自衛隊 タオル／1,650円(税込)

サイズ：W850×H340mm

普段使いにも怪獣退治のお供にも最適なアイテムだ。

メカゴジラ ロングタンブラーグラス／2,200円(税込)

サイズ：φ76mm×H151mm

レトロアイテムにドドーンとメカゴジラがプリント。パワー全開のポーズなので、力がみなぎるドリンクを注ぎたい。

イラストデザインは台湾の人気アーティスト『momoco studio』だ！

メカゴジラ(1974) ピンバッジ／1,100円(税込)

サイズ：約W50mm×H26mm

空を駆けるメカゴジラをメタル製のピンバッジに仕上げた逸品！どこか可愛らしさが感じられる。

ブラインド缶バッジ 全20種(単品販売)／330円(税込)

サイズ：φ57mm

歴代のメカゴジラ & 機龍をブラインド商品として発売だ。キラキラのレア仕様を狙いたい。

メカゴジラ(1974)・メカゴジラ2(1975)・メカゴジラ(1993)・3式機龍(2002)・3式機龍 重武装型(2002)・スーパーメカゴジラ(1993) アクリルスタンド／各1,375円(税込)、スーパーメカゴジラのみ1,540円(税込)

サイズ：各約W100mm×H143mm、スーパーメカゴジラのみ約W145mm×H170mm

歴代のメカゴジラがズラリと揃う！ スーパーメカゴジラはひとまわり大きいスーパーな仕様だ。

メカゴジラ 咆哮 アクリルキーホルダー／770円(税込)

サイズ：約W69mm×H66mm

咆哮をあげるメカゴジラの姿をお手頃なアクリルキーホルダーにてリリースだ。

ブルマァクのメカゴジラメタルキーホルダー／3,960円(税込)

サイズ：チャーム:約W22mm×H45mm×D30mm

レザー:約W22mm×H45mm×D30mm

ブルマァクのソフビをメタルキーホルダーとして発売するぞ。豪華なレザー仕様！

メカゴジラ(1974) メタルキーホルダー／1,980円(税込)

サイズ：約W73mm×H36mm

飛行するメカゴジラが重厚な素材のキーホルダーになったぞ。

メカゴジラ ブラインドメタルバッジ 全6種／各1,100円(税込)

サイズ：約φ53mm

豪華仕様のメタルバッジをオールメカゴジラでリリース。どれが出てもアタリ確定だ。

彫金ステッカー・マグネット（メカゴジラ1974）・彫金ステッカー・マグネット（機龍ウェポン付き）／ステッカー各1,375円(税込)、マグネット各1,595円(税込)

サイズ：約φ75mm

伝統的な技法で作られた彫金からメカゴジラと機龍がリリース。ステッカーとマグネット、どちらを選ぶ？ どちらも手にいれる？

昭和メカゴジラ・93-03 メカゴジラ・メカゴジラ(1974)・オールメカゴジラ クリアファイル／各440円(税込)

サイズ：約W220mm×H310mm

普段使いグッズの筆頭商品、クリアファイルを4種リリースだ。大事な書類からレシートまで、幅広く収納するぞ。

メカゴジラ フェイス・メカゴジラ 咆哮・メカゴジラ 和風・MG2・3式機龍・オールメカゴジラ 耐水ステッカー／各440円(税込)

サイズ：メカゴジラ フェイス(約W70mm×H93mm)・メカゴジラ 咆哮(約W96mm×H92mm)・メカゴジラ 和風(約W57mm×H100mm)・MG2(約W90mm×H117mm)・3式機龍(約W94mm×H115mm)・オールメカゴジラ(約W70mm×H100mm)

デザイン性抜群のステッカー。アパレルや本催事のビジュアルをお手頃価格で手に入れたい。

メカゴジラ(1974)・メカゴジラ2(1975)・メカゴジラ(1993)・スーパーメカゴジラ(1993)・3式機龍(2002)・3式機龍 高機動型(2003) ダイカットステッカー／各440円(税込)

サイズ：メカゴジラ(1974)約W50mm×H26mm・メカゴジラ2(1975)約W48mmH85mm・メカゴジラ(1993)約W91mm×H37mm・スーパーメカゴジラ(1993)約W46mm×H80mm・3式機龍(2002)約W61mm×H78mm・3式機龍 高機動型(2002)約W58mm×H71mm

当時画像をダイカットステッカーとしてリリース。さまざまなメカゴジラたちをパソコンやスマホに貼り付けよう！

■特典情報

【大メカゴジラPOP UP STORE in 静岡】

期間 2025年10月24日(金) ～ 2025年12月17日(水)

時間 10:00～21:45

会場 TSUTAYA御殿場店

所在地 〒412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢95-5

https://www.seibunkan.co.jp/shop/gotenba/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1005

(C)東宝