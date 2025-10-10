2025年11月16日開業「ふふ 東京 銀座」銀座の空が広がる ルーフトップラウンジ　五感で愉しむ日本料理

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ（東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明）は、2025年11月16日(日)開業の「ふふ 東京 銀座」において、皆さまにご滞在をより一層お愉しみいただけるよう、館内の施設や料理に関する新しい情報をご案内いたします。

銀座一丁目にありながら、自然や四季を感じる空間を設える「ふふ 東京 銀座」。34室全ての客室に外気を感じられる天然温泉と花木で彩られたバルコニー空間を備え、中央通りを臨む都心に身を置きながらも、日常を離れた寛ぎをお届けします。館内には滞在をより豊かに彩る空間や、旬の恵みを生かした日本料理をご用意いたします。（予約開始時のプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000050120.html ）

都会の空が広がる、足湯のルーフトップラウンジ

最上階のルーフトップラウンジ「ゆそら」は、屋上庭園の中に熱海から運んだ天然温泉の足湯を設えた特別な空間。木々に囲まれたプライバシーの高いデイベッドには個別に足湯を設け、銀座の空気と空を感じながら心地良い音楽と共にお寛ぎいただけます。視界がひらける一角からは、銀座の街並みや夜景がきらめきます。湯と空が溶け合う非日常空間をお愉しみください。

ルーフトップラウンジ「ゆそら」

フリーフローで各種ドリンクをご用意しております。

【ご利用料金】ご宿泊料金に含む

【ご利用時間】7：00～23：00

※フリーフローのご利用時間 16：00～20：00

雅やかな季節を五感で愉しむ日本料理

ルーフトップラウンジ(CG)日本料理一例日本料理一例

「ふふ 東京 銀座」のお料理は、日本の美意識を映す日本料理の真髄。全国から選び抜いた四季折々の食材を取り寄せ、自然の恵みを余すことなく生かした品々をご用意いたします。日本料理の伝統的な技法に、「ふふ」の感性を重ね合わせ、繊細で美しい器と共に五感で味わうひとときを演出します。

12階のレストランは、すべてのお席を個室でご用意しております。夜景を望むお席や、掘り炬燵のお席など、趣の異なる空間でゆったりとお過ごしください。

日本料理「銀座がゆう」

【席数】22卓86席

朝食 8：00～10：30（最終案内 9：45）

夕食 18：00～22：00（最終案内 20：30）

※10階・11階にご宿泊のお客様は、レストランもしくはお部屋でのお食事をご選択いただくことができます

▼施設概要

レストラン個室（CG）

施設名称：ふふ 東京 銀座（ふふ とうきょう ぎんざ）

所 在 地：東京都中央区銀座1丁目7-10 ヒューリック銀座ビル ※東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅6番出口（直結）

客室情報 ：34室（11タイプ）55平方メートル ～160平方メートル

宿泊価格：115,000円～／宿泊のみ、125,000円～／朝食付き、161,000円～／2食付き ※2名1室1泊の料金（税サ込、入湯税・宿泊税別）

公式HP ：https://www.fufutokyo.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fufu_tokyo_ginza?igsh=MTl5Y2RodXcxeGU3bA==

【大好評実施中】ふふ 東京 銀座 開業キャンペーン

抽選でカトープレジャーグループの運営施設のご宿泊券やクーポンをプレゼントするキャンペーンを開催しております。「ふふ 東京 銀座」や2026年春に開業する「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」を

含むふふシリーズ全10施設すべてにご宿泊いただける『トラベルリレー』へご招待など、5つの

当選内容をご用意。応募条件等、詳しくは下記URLをご覧くださいませ。

応募期間： 2025年12月21日(日)まで

詳細はこちら： https://customerclub.satori.site/fufutokyo-entry-for-guests

▼ふふ 東京 銀座 客室