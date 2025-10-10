【ニューエラ】ダンサー・コレオグラファーの「KANU」とアンバサダー契約を締結

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、ダンサー・コレオグラファーの


「KANU」とのアンバサダー契約を締結いたしました。今シーズンよりニューエラのヘッドウェアを着


用して、パフォーマンスを披露していきます。










【KANU氏コメント】


この度、NEW ERA様とアンバサダー契約を結ばせていただくことになりました。


4歳からダンスを始め、長年ストリートカルチャーをルーツに活動してきた自分にとって、NEW


ERA(R)のヘッドウェアは常に身近であり、パフォーマンスに欠かせない存在です。


ファッションとして気分を高めてくれるだけでなく、ステージに立つためのスイッチのような役割も担


っています。


身に着けた瞬間に集中力が高まり、ステージ上での自分を最大限に引き出すことができます。


これからもNEW ERA(R)と共に、自分のスタイルを世界へ発信していきます。


応援してくださる皆さんに最高のパフォーマンスでお返ししていきますので、今後の活動にもぜひご期


待ください。




【KANU氏プロフィール】


1999年東京生まれ、東京在住


ヒット・グルーヴ・パワーを自在に操り、確立された独自のダンススタイルで人々を魅了するKANU。


アンダーグラウンドで培ったOld Schoolに、New Schoolを融合させた唯一無二のHIPHOPスタイル


を持つ。


現在は、NCT DREAM、NCT WISH、BoAなどの韓国アーティストをはじめ、日本ではtimelesz、山


田涼介、JO1、Travis Japanなど、幅広いアーティストの振付を手がける。KANU Crewが生み出す


「見やすくとも複雑」な構成力を活かした振付は、InstagramやTikTokといったSNS上でも高い支持


を集め、日本国内のみならず海外のファンからも熱い注目を浴びている。


振付にとどまらず、数多くのライブやテレビ番組、各種メディアにも出演。振付師・ダンサー・モデル


として、活動の幅をマルチに広げ続けている。