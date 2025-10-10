KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）CGイメージを初公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES（カドカワ プラスチックモデル シリーズ）より、初のロボットプラスチックモデル、『KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）』のCGイメージを初公開いたします。合わせて2025年10月17日（金）から東京ビッグサイトで開催される、第63回 全日本模型ホビーショーのKADOKAWAブースにて、本商品の彩色見本を初展示いたします。

富士見ファンタジア文庫「フルメタル・パニック！Family」より、物語に登場する新型AS（アーム・スレイブ）「ARX-10d アズール・レイヴン」が「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」に登場！ メカニックデザイン・海老川兼武氏の監修のもと、成型色による色分けと彩色済みパーツにより、組み立てるだけでリアルな機体が完成する可動プラスチックモデルです。

※画像はイメージCGです。実際の商品とは異なります。

KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「フルメタル・パニック！Family」 1/48 ARX-10d アズール・レイヴン（仮）- 企画協力：ファンタジア文庫編集部- 企画 ：電撃ホビーウェブ- 制作 ：KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES

日本が誇る世界に通用するキャラクター・コンテンツの魅力をプラスチックモデルで表現するシリーズです。

「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES」公式サイト（https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/）

フルメタル・パニック！ Family

著者：賀東招二

イラスト：四季童子

メカデザイン：海老川兼武

レーベル：富士見ファンタジア文庫

※原作文庫1巻＆2巻 好評発売中

フルメタル・パニック！ Family :https://fantasiabunko.jp/special/202401fullmetaFamily/特設サイト

2025年 第63回 全日本模型ホビーショー

・業者招待日：2025年10月17日（金）9時～17時（一般の方はご入場できません）

・一般公開日：

2025年10月18日（土）9時30分～17時30分

2025年10月19日（日）9時30分～16時30分

・会場：東京ビッグサイト南3・4ホール

・入場料：当日券…1,200円（税込）、前売券…1,000円（税込）（中学生以下無料）

【権利表記】

商品画像を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

(C)賀東招二・四季童子・海老川兼武

◆今後の最新情報はシリーズ公式X (旧Twitter)アカウント(@KADOPLA)から！

https://twitter.com/KADOPLA

◆商品の最新情報やラインナップは公式サイトにて公開中！

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ekpla/