PROライセンスが20%OFF！ハロウィンモデル創作応援セールスタート！2025年10月20日(月)まで

株式会社Live2D2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2025年10月10日(金)～2025年10月20日(月)の10日間「ハロウィンモデル創作応援セール」を開催します。『Live2D Cubism PRO 年間プラン』が20%OFFで購入できるお得なチャンスをお見逃しなく！

2025年10月10日(金)～2025年10月20日(月)の10日間限定で『Live2D Cubism PRO ライセンス』が20%OFFでご購入頂けるクーポンを配布します！

- イラストを動かす- VTuberモデルの制作- 映像/アニメーション制作 など

用途も広がりを見せるLive2D。

この機会に、ぜひLive2Dクリエイティブをご堪能ください！

今すぐお得に購入！ :https://www.live2d.com/information/halloween_sale2025/?utm_source=L2Dmarcomm&utm_medium=PRTIMES&utm_campaign=halloween-sale_2025_jp

【クーポンコード】

VXDLHE66G2

※Live2D Store/JP 専用のコードです

【期間】

2025年10月10日(金)～2025年10月20日(月)

【対象商品】

・Live2D Cubism PRO for indie 年間プラン/3年間プラン

・Live2D Cubism PRO for business 年間プラン/3年間プラン

※新規購入時のみご利用可能です



■ライセンスを購入する

https://store.live2d.com/jp/(https://store.live2d.com/jp/)



■クーポンコードの使い方はこちら

https://help.live2d.com/other/other_18/



■Live2D Cubism Editor のダウンロードは製品サイトから

https://www.live2d.com/(https://www.live2d.com/)

GWセール連動キャンペーン『nizima LIVE』クーポン配布！

「nizima LIVE Indie 年間プラン」も20%OFFでご購入頂けるクーポンを配布します。Live2D Cubism PROとnizima LIVEをセットでお得にはじめるチャンス！

『nizima LIVE』は、顔の表情・動きに合わせて誰でも手軽にLive2Dモデルを動かすことができる、Live2D社開発のVTuber用配信ツールです。



ウェブカメラとPCを用意すれば、初心者でもすぐにモデルを動かして楽しめます。

シンプルな操作性や高品質なトラッキング、みんなで楽しめるコラボ機能、Live2Dアイテムを含む100種類以上のデフォルトアイテムをご用意。

さらにLive2Dを熟知したモデラ―が驚くほど細かくモデルの動きを調整できます。

【クーポンコード】

nDzyZ8VRJR

【期間】

2025年10月10日(金)～2025年10月20日(月)

【対象商品】

nizima LIVE for Indie年間プラン

※新規購入時のみご利用可能です

無料版をダウンロード :https://nizimalive.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=text&utm_campaign=CUBISM10SALE_2025nizima LIVE公式サイト :https://nizimalive.com/download/?utm_source=prtimes&utm_medium=text&utm_campaign=CUBISM10SALE_2025

Live2D 関連リンク

Live2Dロゴ

世界に広がるLive2D

私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。

「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けトラッキングアプリ「nizima LIVE」、Live2D公式のオンライン動画エディター「nizima ACTION!!」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続け、さらに株式会社アニプレックスと業務資本提携を行い、長編アニメーション映画制作プロジェクトを開始しました。

現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。



【株式会社Live2D】

・Webサイト：https://www.live2d.jp

・X：https://x.com/Live2D

【Live2D Cubism】

・Webサイト：https://www.live2d.com



【Live2D Creative Studio】

・Webサイト：https://www.live2dcs.jp

・X：https://x.com/live2dcs

【nizima】

・Webサイト：https://nizima.com

・X：https://x.com/nizima_official

【nizima LIVE】

・Webサイト：https://docs.nizima.com/promotion/nl92316

・X：https://x.com/nizimaLIVE

【nizima ACTION!!】

・Webサイト：https://nizimaaction.live2d.com/

・X：https://x.com/nizima_action



【Live2D JUKU】

・Webサイト：https://juku.live2dcs.jp

・X：https://x.com/live2djuku