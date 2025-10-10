US FAN SUPPLY、大谷翔平選手の新作デザインTシャツを予約販売開始（10/10～10/19限定）

■予約販売商品

クロスオーバー株式会社

今回販売する商品はこの2点！

【500LEVEL】Shohei Ohtani「Los Angeles D 50 Strikeouts 50 Home Runs」Tシャツ：MLB史上初となる「50本塁打・50奪三振」の偉業を達成した大谷翔平選手。その歴史的瞬間を記念してデザインされた特別仕様のTシャツです。ファンならずとも手に入れたい、メモリアルアイテムです。【500LEVEL】Clayton Kershaw「Los Angeles D Thank You」Tシャツ：MLB史上20人目の通算3000奪三振を達成したクレイトン・カーショー投手。その栄光のキャリアとファンへの感謝を込めた「Thank You」デザインの特別Tシャツです。

※本告知の画像はデザインイメージです。実際の商品仕様は販売ページをご確認ください。

ご予約はこちらから

【500LEVEL】Shohei Ohtani「Los Angeles D 50 Strikeouts 50 Home Runs」Tシャツ

https://usfansupply.com/products/500level-shohei-ohtani-los-angeles-d-50-50-t

【500LEVEL】Clayton Kershaw「Los Angeles D Thank You」Tシャツ

https://usfansupply.com/products/500level-clayton-kershaw-los-angeles-d-thank-you-t

■予約販売期間

2025年10月10日（金）12:00～ 2025年10月19日（日）23:59（日本時間）

■発送予定

2025年11月中旬より順次発送

■【500LEVEL】について

500LEVELは、MLB・NBA・NFLなど世界のトップアスリートやチームと公式ライセンス契約を結ぶ米国発のアパレルブランド。

ファンの“熱”をプロダクトに落とし込み、観戦から日常まで楽しめるデザインで支持を集めています。

今回の大谷翔平選手モデル、クレイトン・カーショー選手モデルもその最新作として登場。

■US FAN SUPPLY について

US FAN SUPPLYは、MLB（メジャーリーグベースボール）の正規ライセンス商品をアメリカから直輸入し、日本国内にお届けするECサイトです。

大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）や山本由伸選手をはじめ、海外で活躍する日本人メジャーリーガーや現地スター選手のグッズを幅広く取り揃えています。

人気のボブルヘッド人形やレプリカトロフィーも展開中。

公式サイト：https://usfansupply.com/

お問い合わせ：https://usfansupply.com/pages/contact

【運営会社】

会社名：クロスオーバー株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋2-11-10 ※商品展示はおこなっておりません。

代表者：齋藤竹紘

事業内容：ECサイト運営、小売・卸売

運営サイトURL：https://usfansupply.com

【本件に関するお問い合わせ先】

https://usfansupply.com/pages/contact