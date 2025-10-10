韓国人気俳優チョン・ヘインがアンバサダーを務める、プレミアムフレグランスブランド「Le Fairy（ル・フェアリー）」が日本に本格上陸

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：十河宏輔、以下「当社」）は、日本総代理店として韓国で人気のフレグランスブランド「Le Fairy（ル・フェアリー）の日本における本格展開を開始し、2025年10月10日(金)19:00より、Le Fairy公式オンラインストア(https://lefairy.jp)にて新作を含む3アイテムの販売を開始します。

■商品詳細

商品名：フレグランスピローミスト

価格：5,280円(税込)

特徴

一日の終わりに穏やかな時間を演出するピローミスト。

枕や寝具にひと吹きするだけで、やさしい香りが包み込み、心地よい空間をつくります。

天然梨の自然な甘さに、落ち着きのあるジャスミンと深みのあるパチュリをバランスよくブレンド。

すっきりとした香り立ちで、ナイトルーティンを心地よく彩ります。

商品名：パフュームバーム（SKIN BREEZE / ONE MEMORY / CREAM ROSY）

価格：各種3,190円(税込)

特徴

必要な時に、手軽に香りをまとえるスティックタイプの練り香水。

肌になじむまろやかな質感で、外出先でも簡単に香りを楽しめます。

清潔感と甘さが調和した“SKIN BREEZE”、やさしい印象の“ONE MEMORY”、上品な甘さが広がる“CREAM ROSY”の3種類を展開。

その日の気分やシーンに合わせて選べるフレグランスです。

商品名：フレグランスディフューザー（Pure Cotton Scene / Amber Monologue / Noir Rose）

価格：各種9,350円(税込)

特徴

#1：”Pure Cotton Scene“

コットンのように柔らかく、優しさと甘さと清潔感の調和のとれた香りが特徴的なアイテム。

ナチュラルな雰囲気の香りがお好きな方におすすめです。

#2：“Amber Monologue”

官能的で深みのあるスモーキーなアンバーとインセンス、スパイシーに広がるシナモン、そしてやわらかく残るベンゾインの余韻。洗練された大人のムードを漂わせる香り

#3：“Noir Rose”

ローズ・ダマセナの濃厚な香りに、ブラックカラントとアンバーが重なり、

フェミニンで華やかな印象をもたらします。

■購入者特典

韓国人気俳優チョン・ヘインさんのフォトカードをプレゼントいたします。

対象期間：2025年10月10日(金) 19:00 ～ 10月17日(金) 23:59

対象条件：上記期間中に対象商品をご注文いただいた方

お届け方法：商品発送時に同梱（発送は11月中旬を予定）

■「Le Fairy」について

「Le Fairy(ル・フェアリー)」は高度化したステアリング技術をベースに誕生した、韓国のプレミアムフレグランスブランド。洗練された香りと高いデザインの完成度を備えた製品は、品格のある休息と空間経験を提案し、ラグジュアリーホテルやハイエンド施設など、見識のある韓国国内のお客様から高い評価を受けています。

■ブランドアンバサダープロフィール

JUNG HAEIN(チョン・ヘイン)

정해인

生年月日: 1988/04/01

出身:ソウル特別市

血液型:A

1988年4月1日生まれ。FNC ENTERTAINMENT所属。

スカウトされた事がきっかけで俳優に関心を持つようになり、芸能界デビュー。

2018年ドラマ「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」では主役の年下男性役を演じ、年下男性ならではの無邪気さと素直さ、そして彼自身の清潔感あふれる爽やかな印象と可愛らしい笑顔が完璧な調和を見せ、一気に次世代若手韓流スターに浮上した。

2016年SAF演技大賞ニュースター賞、2018 年第54回百想芸術大賞人気賞を獲得。その後も、「ある春の夜に」や「半分の半分」で主演を務め確実に俳優としての人気を確立。

さらに、2021年Netflixドラマ「D.P.」、2022 年Disney+ドラマ「コネクト」に出演し、ワールドワイドにその名を知らしめた。

俳優業はもちろん、数々のCMに大抜擢されるなど活動の場を広げ、韓国のみならず、各国にて人気上昇中。

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。EC・マーケティング・生産管理・物流などの領域で、11個のプラットフォームやソリューションを展開。プラットフォームとオペレーション支援を組み合わせた「BPaaS」（Business Process as a Service）モデルで提供することで、DX推進と業務の効率化・省人化を実現し、クライアントの事業成長に貢献します。東証グロース上場（証券コード：5027）。



会社名 ：AnyMind Group株式会社

設立 ：2016年4月

URL ：https://anymindgroup.com/ja/

所在地 ：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F

代表者 ：代表取締役CEO 十河 宏輔

拠点 ：日本（東京・佐賀）、シンガポール、タイ（バンコク：2拠点）、ベトナム（ホーチミン・ハノイ）、インド（ムンバイ・デリー・バンガロール）、インドネシア（ジャカルタ・バンテン）、フィリピン、台湾、香港、マレーシア（クアラルンプール・プタリンジャヤ）、カンボジア、アラブ首長国連邦、上海、深セン、杭州、韓国、サウジアラビア



事業概要：

ブランドコマース事業

ブランド企業及びインフルエンサー・クリエイターなどの個人向けに、EC及びD2C領域を中心としたブランドの設計・企画から、生産管理、ECサイトの構築・運用、マーケティング、物流管理をワンストップで支援するプラットフォームを開発・提供しています。



パートナーグロース事業

Webメディアやアプリを運営するパブリッシャーとクリエイター向けに、自社プラットフォームを活用した収益化及びブランド成長に向けた支援サービスを提供しています。



