株式会社リカーマウンテンは2025年10月29日(水)午後5時「リカーマウンテン 帯広店」をオープンいたします
株式会社リカーマウンテン
全国199店舗に展開する酒専門小売チェーン 株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、202510月29日(水)午後5時、北海道帯広市に「リカーマウンテン 帯広店」をオープンいたします。
【店舗情報】
リカーマウンテン帯広店
住所 ：〒080-0012
北海道帯広市西二条南10丁目5-1 1階
TEL ：0155-25-4876
営業時間 ：PM5:00～AM1:00 日曜・祝日定休
公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/hokkaido/obihiro/30517.html
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp