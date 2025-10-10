株式会社リカーマウンテンは2025年10月29日(水)午後5時「リカーマウンテン 帯広店」をオープンいたします

株式会社リカーマウンテン


全国199店舗に展開する酒専門小売チェーン 株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、202510月29日(水)午後5時、北海道帯広市に「リカーマウンテン 帯広店」をオープンいたします。



【店舗情報】


リカーマウンテン帯広店


住所　 　 ：〒080-0012


　　　　 　 北海道帯広市西二条南10丁目5-1 1階


TEL　　 ：0155-25-4876


営業時間 ：PM5:00～AM1:00　日曜・祝日定休


公式サイト：https://www.likaman.co.jp/shop/hokkaido/obihiro/30517.html



【会社概要】


会社名：株式会社リカーマウンテン


代表者：代表取締役 伊藤 啓


所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ


TEL ：075-213-8200


FAX ：075-213-8250



【本件に関するお問合わせ先】


会社名：株式会社リカーマウンテン


担当者：今井 祥午


TEL ：075-251-2555


FAX ：075-213-8250


E-Mail：imai@likaman.co.jp