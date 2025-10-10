【100デザイン記念】 70万組以上が選んだアニヴェルセルオリジナル婚姻届

アニヴェルセル株式会社

ゲストハウスウェディングを中心に、記念日プロデュース事業を展開するアニヴェルセル株式会社は、好評の【アニヴェルセルオリジナル婚姻届】のデザインが100種に到達したことを記念し、本日10月10日から100にちなんだデザイン2種を含む新デザイン6種を提供いたします。

「婚姻届にもふたりらしさを込めたい」「SNSにも映えるおしゃれな婚姻届がほしい」という声にお応えし、100個のハートをモチーフにした記念デザインや、100本のバラを描いたロマンチックなデザイン、秋の実りをイメージしたデザイン、野球をテーマにしたデザインなど、多彩な新作を追加しました。婚姻届の提出日が「結婚記念日」となることから、婚姻届とともに写真を撮り、SNSに投稿するカップルも多く見られます。アニヴェルセルの婚姻届は、おふたりらしいデザインを豊富な種類から選べ、大切な結婚記念日を素敵な想い出として残せることから多くの方にご好評いただいています。

累計ダウンロード数70万件を突破したオリジナル婚姻届

アニヴェルセルでは、オリジナルデザインの婚姻届、命名書、出生届、フォントを公式ホームページでご提供しています。好きなデザインを選んで無料ダウンロードでき、ご自宅で印刷・記入した後、そのまま全国の役所に提出可能な、実用性とデザイン性を兼ね備えた届出書です。

現在、オリジナルデザインは、婚姻届100種、命名書3種、出生届4種、オリジナルフォント1種、命名書と一緒に撮影できる寝相アートシート3種と充実したラインナップをご用意しています。

【婚姻届をコンビニで印刷！スマホを使ってプリントする方法】

【YouTube婚姻届の書き方 完全マニュアル】

＊ダウンロード数：2017年8月31日から2025年10月1日の期間、アニヴェルセル婚姻届サイトにて計測

【100デザイン記念】100にちなんだ新デザイン2種

100 coeurs-100 souvenirs

～100のハート-100の想い出～

100個のハートで彩られた愛らしいデザインの婚姻届です。

これまでに積み重ねてきた想い出と愛情を象徴し、これからもおふたりで育んでいく大きな愛を表しています。

100 Roses-100% Amour

～100本のバラ-100%の愛～

「100%の愛」という花言葉をもつ100本のバラをモチーフにした婚姻届です。

咲き誇る大きなバラの花束が、おふたりの大切な日をロマンチックに彩ります。

アニヴェルセルオリジナル婚姻届 秋テーマ新デザイン4種

chrysantheme (confiance eternelle）

～長月花（永遠の信頼）～

旧暦長月に咲き誇ることから「長月花(ながつきばな)」とも呼ばれる菊をモチーフにしました。「信頼」「高潔」という花言葉をもち、不老長寿の象徴とされてきました。これから共に人生を歩むおふたりにぴったりです。

Un automne fructueux

～実りの秋～

秋の豊かな実りを象徴する、イチョウの葉や木の実などをあしらった婚姻届です。プロポーズする可愛いらしいリスが、おふたりの新しい門出を祝福します。

empiler les morceaux

～ピースを重ねて～

タイルを敷き詰めて一つの美しい絵を織りなすモザイクタイルアート。おふたりが共に過ごしてきた日々、そしてこれからも積み重ねていく想い出を象徴するデザインです。

Un objectif ensle meilleur duo

～最強のバッテリー～

野球が好きなおふたりにぴったりのデザインです。ピッチャーとキャッチャーが互いを信じ、支え合う「バッテリー」のように、固い絆で結ばれたおふたりの門出を祝います。試合観戦が思い出深い方にもおすすめです。

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

