10月13日(月・祝)　公開生放送！「日本冷凍食品協会presents　和田麻実子のみみよりだんご」公開生放送　ぜひお聴きください

ラジオ大阪（OBC、株式会社ラジオ大阪）は、10月13日(月・祝) 11時～14時に「日本冷凍食品協会presents 和田麻実子のみみよりだんご」の公開生放送を開催いたします。

毎週月曜日・火曜日に放送中の「OBCグッドアフタヌーン！和田麻実子のみみよりだんご」。

10月13日(月・祝)の放送は、観覧者300名とともに朝日生命ホールより公開生放送でお届けします。

事前におこなった観覧募集には会場の客席数をはるかに超えるご応募をいただきました。

番組パーソナリティの和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）と月曜日パートナーのお笑いコンビ・ネイビーズアフロが、専門家から冷凍食品のかしこい活用術を学びます。

ゲストに中澤裕子さんとしまじろうのほか、火曜日パートナーのお笑いコンビ・タイムキーパーも出演します。

その手軽さやおいしさ、栄養価などが、一人暮らしや共働き世帯の強い味方となっている冷凍食品。

10月18日の「冷凍食品の日」を前に、進化を続ける商品の魅力についてもご紹介します。

ぜひお聴きください。

【日本冷凍食品協会presents 和田麻実子のみみよりだんご】公開生放送

日 時：2025年10月13日（月・祝） 11時～14時

出 演：和田麻実子（ラジオ大阪アナウンサー）、ネイビーズアフロ

ゲスト：中澤裕子、しまじろう、タイムキーパー

（朝日生命ホールから生放送）

日本冷凍食品協会HP

https://reishokukyo.or.jp/

【ラジオ大阪公式HP】 https://www.obc1314.co.jp/