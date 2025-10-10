YouTubeから生まれた人気キャラクター『まいぜんシスターズ』と遊園地・テーマパーク3施設とのコラボイベントが開催決定！

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、IPを活用した横断型コラボプロジェクト「レジャフェス」を開催いたします。

レジャフェス第5弾となる今回は、YouTubeから生まれた人気キャラクター『まいぜんシスターズ』とのコラボレーションが決定。2025年10月24日（金）～2026年1月12日（月・祝）の期間、日本モンキーパーク、かみねレジャーランド、東条湖おもちゃ王国の3会場を巡回し、順次コラボイベントを開催いたします。

開催期間：2025年10月24日（金）～2026年1月12日（月・祝）

特設サイト：https://fes02.origress.com/

公式Xでも最新の情報を随時お届けしております。

レジャフェス公式X：@lejafes（https://x.com/lejafes）

■開催施設

2025/10/24～2025/11/23：日本モンキーパーク（https://www.japan-monkeypark.jp/）

2025/11/23～2025/12/23：かみねレジャーランド（https://kaminepark.or.jp/facility-03.html）

2025/12/12～2026/1/12：東条湖おもちゃ王国（https://www.omochaoukoku.com/tojoko/）

※営業日・営業時間は施設により異なります。

■コラボチケット

本コラボイベントでは、指定のチケット予約販売サイトにて対象の入場チケットをご購入いただいたお客様に、ここでしか手に入らないオリジナル特典をご用意しております。

【大人のお客様】

通常チケット（定価）をご購入のうえ申告いただくと、「AR体験付き紙製コラボチケット」を1枚プレゼントいたします。さらに、コラボチケット（定価＋1,500円）をご購入いただいた場合は、「AR体験付き紙製コラボチケット」に加え、「シールラリーキット」と「オリジナルカード」が付属します。

【お子さまのお客様】

小人用コラボチケットをご購入いただくと、「AR体験付き紙製コラボチケット」・「シールラリーキット」・「オリジナルカード」をセットでプレゼントいたします。

※入場価格は各施設にて異なります。詳しくは施設HPにてご確認ください。

※入場特典のお受取りには、各施設の引換受付場所にてお客様によるご申告が必要です。

※入場料の対象にならない方には、特典の配布はいたしかねます。

※配布期間中であっても、各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

■コラボグッズ販売

描き起こしイラストを使用した、本イベントオリジナルのグッズを販売いたします。

また、どの景品が当たるかお楽しみの「キャラクターくじ」（税込1,100円）も登場予定。来場の記念にぜひお楽しみください。

※販売の状況により、個数制限を実施する場合がございます。

※個数制限は予告なく変更になる場合がございます。

※各施設の在庫が無くなり次第終了になる可能性がございます。予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※ご来店のタイミングによっては品切れ、完売している場合がございますので予めご了承ください。販売状況はイベント公式LPをご確認ください。

※お支払方法、営業時間、休館日、その他オペレーションなどの細かい注意事項は、店舗により異なります。各店舗HPをご確認ください。

※ランダム商品および特典の絵柄は選べません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※グッズ入荷予定数のお問い合わせはお答えできません。

※転売目的でのご購入はお断りいたします。

■コラボグッズ購入特典

コラボグッズのお会計2,000円（税込）毎に、「ポストカード」をランダムで1枚差し上げます。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※配布期間中であっても各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

※各施設の売店・飲食などのお会計は対象外になります。

■わくわくを一緒に探しに行こう！シールラリー

会場内を巡って楽しめる「まいぜんシスターズ シールラリー」を開催いたします。

シールラリーの内容は施設ごとに異なり、クリアした方にはオリジナル缶バッジ（1種）をプレゼントいたします。

※クイズラリーの参加にはシールラリーキット付きコラボチケットのご購入が必要です。シールラリー単体での販売はしておりません。

※各施設によって運用方法、営業時間、及び販売時間が異なります。各施設にてご確認ください。

※各施設の販売状況により、売り切れ、販売終了の場合がございます。

※販売期間中であっても各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

■飲食購入特典

各施設の対象メニューを1品ご注文毎に、「特典コースター（全5種）」をランダムで1枚差し上げます。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※各施設によって対象の売店・飲食は異なります。各施設にてご確認ください。

※各施設の販売状況により、売り切れ、販売終了の場合がございます。

※配布期間中であっても各施設の在庫が無くなり次第終了になります。

※フード購入特典のお受取りには、各施設の引換受付場所にてお客様によるご申告が必要です。

■コラボ装飾

各施設に描き起こしイラストを使用したフォトパネルが登場します。

またのぼり旗なども登場予定なので、ぜひ現地でご確認ください。

※記載の施策は予告なく変更・終了になる場合がございます。予めご了承ください。

■「レジャフェス」詳細

アニメ、Vtuberなどの有名IPと、エンタメ施設・飲食店・商店街・ホテル・商業施設などのリアルの場のコラボレーションを実現し、限定グッズの販売や期間限定イベントを提供いたします。

レジャフェスではジャンルを飛び越えた複数施設の合同開催が可能です。弊社がプロデュース企業として全体統括を行うため、自社単体でIPコラボを行うことが難しい企業にとっては実施ハードルが下がり、かつ開催費用の圧縮、および準備工数を大幅に削減することができます。

顧客層に合ったIP、また時流に乗っているIPを弊社独自の分析で厳選して選定するため、期間中の瞬間風速的な新規顧客の来場や、施設内でのグッズ購入による客単価向上を目指せます。

■コラボ連携先募集

レジャフェスでは、様々な業種の企業・団体と連携を図ることで更なる発展へつなげていきたいと考えております。以下分野で連携にご興味のある企業・団体からのお問合せをお待ちしております。

レジャー/エンタメ施設

観光施設

温浴施設

飲食店

旅行会社

商業施設

自治体

お問い合わせ窓口：https://origress.com/contact/

■株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3‐6‐32（3A）TERRACE SITE GOTANDA

資本金：6.5億円

社員数：100名（グループ連結・非正規含む）

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com