大人気ゲ―ム『LITTLE NIGHTMARES』人気キャラクターのフィギュア＆ぬいぐるみが2026年5月下旬発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、世界的に人気のホラーアドベンチャーゲーム『LITTLE NIGHTMARES (リトルナイトメア)』シリーズの待望の最新作『LITTLE NIGHTMARES III』の新商品４種を、2026年5月下旬より順次販売開始することを発表いたします。ラインナップには、同作の新たな主人公「ロゥ」と「アローン」をモチーフにした待望のアイテムが登場します。

■販売について

予約販売開始：2025年10月10日(金)

発売時期：2026年5月下旬より順次販売開始予定

＜販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4h33mhJ

＜INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売＞

販売開始：2025年10月10日（金）より順次発売予定

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

■商品情報

・Youtooz LITTLE NIGHTMARES フィギュア （アローン）



大人気ゲ―ム「リトルナイトメア」シリーズから「アローン」のフィギュアが新登場！

全身を覆うグリーンのスーツを身にまとい、右肩には大きなレンチを担いだ姿が印象的なフィギュアです。

頭にはパイロット風のヘルメットをかぶり、両側からはオレンジ色のツインテールがのぞきます。

同シリーズの「ロゥ」と並べて世界観を再現しちゃおう！

発売日 ：2026年5月下旬予定

販売価格：6,050円（税込）

商品サイズ：約H:127 mm

・Youtooz LITTLE NIGHTMARES フィギュア （ロゥ）

大人気ゲ―ム「リトルナイトメア」シリーズから「ロゥ」のフィギュアが新登場！

即席の茶色い弓に矢をつがえ、勇ましく立つ姿が立体化されました！

ブラウンのショーツに白いTシャツ、そして風になびく青いマントを身にまとっています。

同シリーズの「アローン」と並べて世界観を再現しちゃおう！

発売日 ：2026年5月下旬予定

販売価格：6,050円（税込）

商品サイズ：約H:115 mm

・Youtooz LITTLE NIGHTMARES ぬいぐるみ （アローン）

大人気ゲ-ム「リトルナイトメア」シリーズから「アローン」のぬいぐるみが新登場！

緑のジャンプスーツに胸元のブラウンベルト、背中にはレンチを背負い、大きなゴーグルとブラウンのパイロット帽が個性的。オレンジのツインテールがアクセントとなっており、飾っても抱きしめても楽しめるぬいぐるみです！

同シリーズの「ロゥ」と並べて世界観を再現しちゃおう！

発売日 ：2026年5月下旬予定

販売価格：6,050円（税込）

商品サイズ：約H:228 mm

・Youtooz LITTLE NIGHTMARES ぬいぐるみ （ロゥ）

大人気ゲ―ム「リトルナイトメア」シリーズから「ロゥ」のぬいぐるみが新登場！

ショートパンツに青いケープ、ウィンクするカラスマスクと個性的なアクセサリーが魅力的。

飾っても抱きしめても楽しめる、冒険心あふれるぬいぐるみです！

同シリーズの「アローン」と並べて世界観を再現しちゃおう！

売日 ：2026年5月下旬予定

販売価格：6,050円（税込）

商品サイズ：約H:228 mm

■LITTLE NIGHTMARESについて

『LITTLE NIGHTMARES(リトルナイトメア)』は不気味で幻想的な世界を舞台にしたサスペンスアドベンチャーゲームです。独特な世界観やアートスタイル、音楽によって"子ども時代の恐怖"を美しくも不気味に描き、世界中のファンを魅了。シリーズ最新作『リトルナイトメアIII』では、ふたりの主人公"ロゥ"と"アローン"が協力しながら新たな舞台「スパイラル」からの脱出を目指します。前作までの不穏で美しい世界観を受け継ぎつつ、2人で進む新たな恐怖と絆の物語が描かれます。

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲーム及び映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。

2023年3月には池袋パルコ店をオープン。

ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

【公式X】

インフォレンズギークショップ

https://twitter.com/INFOLENSGEEK

インフォレンズギークショップ池袋パルコ店

https://twitter.com/igs_ikebukuro

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。

輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

Little Nightmares(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.