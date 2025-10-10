大人気ゲ―ム『LITTLE NIGHTMARES』人気キャラクターのフィギュア＆ぬいぐるみが2026年5月下旬発売決定！
エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、世界的に人気のホラーアドベンチャーゲーム『LITTLE NIGHTMARES (リトルナイトメア)』シリーズの待望の最新作『LITTLE NIGHTMARES III』の新商品４種を、2026年5月下旬より順次販売開始することを発表いたします。ラインナップには、同作の新たな主人公「ロゥ」と「アローン」をモチーフにした待望のアイテムが登場します。
■販売について
予約販売開始：2025年10月10日(金)
発売時期：2026年5月下旬より順次販売開始予定
＜販売ページ＞
INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4h33mhJ
＜INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店販売＞
販売開始：2025年10月10日（金）より順次発売予定
店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
■商品情報・Youtooz LITTLE NIGHTMARES フィギュア （アローン）
大人気ゲ―ム「リトルナイトメア」シリーズから「アローン」のフィギュアが新登場！
全身を覆うグリーンのスーツを身にまとい、右肩には大きなレンチを担いだ姿が印象的なフィギュアです。
頭にはパイロット風のヘルメットをかぶり、両側からはオレンジ色のツインテールがのぞきます。
同シリーズの「ロゥ」と並べて世界観を再現しちゃおう！
発売日 ：2026年5月下旬予定
販売価格：6,050円（税込）
商品サイズ：約H:127 mm
・Youtooz LITTLE NIGHTMARES フィギュア （ロゥ）
大人気ゲ―ム「リトルナイトメア」シリーズから「ロゥ」のフィギュアが新登場！
即席の茶色い弓に矢をつがえ、勇ましく立つ姿が立体化されました！
ブラウンのショーツに白いTシャツ、そして風になびく青いマントを身にまとっています。
同シリーズの「アローン」と並べて世界観を再現しちゃおう！
発売日 ：2026年5月下旬予定
販売価格：6,050円（税込）
商品サイズ：約H:115 mm
・Youtooz LITTLE NIGHTMARES ぬいぐるみ （アローン）
大人気ゲ-ム「リトルナイトメア」シリーズから「アローン」のぬいぐるみが新登場！
緑のジャンプスーツに胸元のブラウンベルト、背中にはレンチを背負い、大きなゴーグルとブラウンのパイロット帽が個性的。オレンジのツインテールがアクセントとなっており、飾っても抱きしめても楽しめるぬいぐるみです！
同シリーズの「ロゥ」と並べて世界観を再現しちゃおう！
発売日 ：2026年5月下旬予定
販売価格：6,050円（税込）
商品サイズ：約H:228 mm
・Youtooz LITTLE NIGHTMARES ぬいぐるみ （ロゥ）
大人気ゲ―ム「リトルナイトメア」シリーズから「ロゥ」のぬいぐるみが新登場！
ショートパンツに青いケープ、ウィンクするカラスマスクと個性的なアクセサリーが魅力的。
飾っても抱きしめても楽しめる、冒険心あふれるぬいぐるみです！
同シリーズの「アローン」と並べて世界観を再現しちゃおう！
売日 ：2026年5月下旬予定
販売価格：6,050円（税込）
商品サイズ：約H:228 mm
■LITTLE NIGHTMARESについて
『LITTLE NIGHTMARES(リトルナイトメア)』は不気味で幻想的な世界を舞台にしたサスペンスアドベンチャーゲームです。独特な世界観やアートスタイル、音楽によって"子ども時代の恐怖"を美しくも不気味に描き、世界中のファンを魅了。シリーズ最新作『リトルナイトメアIII』では、ふたりの主人公"ロゥ"と"アローン"が協力しながら新たな舞台「スパイラル」からの脱出を目指します。前作までの不穏で美しい世界観を受け継ぎつつ、2人で進む新たな恐怖と絆の物語が描かれます。
Little Nightmares(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.