ホテル ユニバーサル ポート新入社員が企画、選定！「SAKE COLLECTION」開催

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」（所在地：大阪市此花区、総支配人：勝島 基江）は、2025年10月14日（火）より館内のラウンジにて「SAKE COLLECTION」を開催します 。

SAKE COLLECTION概要

日本酒3種とお料理のセット

SAKE COLLECTIONは、新入社員が企画から日本酒の銘柄選定まで携わりました。このたび、ホテル ユニバーサル ポートのラウンジRにて、「日本酒飲み比べセット」の提供を開始します。関西の地酒を含む３種の日本酒と、大阪産食材を使用したシェフこだわりの和食料理をペアリングでお楽しみいただけるセットです。銘柄ごとの個性豊かな味わいと、料理と重なり合うことで生まれる"和″の奥深さを、ぜひご体験ください。

【 場所 】ホテル ユニバーサル ポート 1階 ラウンジR（大阪市此花区桜島1-1-111）

【開催期間】2025年10月14日（火）～ ※終了日未定 15:00～21:30

【 価格 】日本酒３種とお料理のセット 2,000円（税・サービス料込み）

※季節や仕入れ状況によりご提供する日本酒、お料理は変わります。

日本酒銘柄詳細

秋鹿 歌垣純米吟醸

大阪北部能勢にある酒蔵が造る一品。大阪・能勢町産「山田錦」を低温で仕込んでいます。まろやかで豊かな味わいが特徴。キリッとした酸味と辛口のキレが特徴です。

東洋美人 大辛口 純米吟醸

山口県萩市にある酒蔵が造る大辛口純米吟醸は、山田錦の味わいを引き出しつつ、辛口でシャープな口あたりで飲み飽きません。米の甘味も感じられる上品な味わいです。

三井の寿 ワイン酵母で造った純米吟醸酒

福岡県三井郡にある酒蔵がワイン用酵母を使用し造った珍しい純米吟醸酒。白ワインの様な爽やかな酸味と、米の旨味を味わう事ができます。

クルーより飲み方のおすすめ

秋鹿と東洋美人は、同じ純米吟醸でも醸造環境や精米歩合が違うため、飲み比べていただくと違いが一層際立ちます。その２種とはまったく違う、ワイン酵母で造られた三井の寿はワインセラーで管理し異なる温度でご提供します。

料理詳細

大阪産しらすのタルティーヌ

大阪産のしらすに、奴葱と白ごまを合わせ、オリーブオイルで和えた一品。シンプルに仕上げることで、しらす本来の旨みを存分にお楽しみいただけます。オリーブオイルとともに鼻に抜ける香ばしい風味が、日本酒の味わいをより引き立てます。

茄子の浅漬け

鰹と昆布の出汁をベースに浅漬けのもとを作り、一日漬け込んだ茄子を盛り付けました。仕上げに鰹節を添え、あっさりとした味わいに。どの日本酒とも相性が良く、引き立て役となる一品です。

椎茸と鶏肉の旨煮

椎茸と鶏肉を、出汁・醤油・みりん・酒でじっくりと煮込みました。椎茸から染み出る旨味を鶏肉がまとい、一体感のある味わいに仕上がっています。椎茸ならではの食感と、甘めの味付けが日本酒によく合う一品です。

担当者コメント

[マルチタスク課／2025年4月入社 佐藤千尋]

私たち若手の意見を積極的に取り入れていただき、企画が実現したことに驚きと嬉しさを感じています。洋酒やカクテル等が多いラウンジで、お客さまに日本酒の魅力を深く伝えていけるよう、引き続き勉強していきます。

[マルチタスク課／2025年4月入社 水谷亮太]

入社したばかりの新入社員という立場で、この企画に携わり、日本酒を選定した経験が自身の向上心に繋がりました。お客さまに「また来たい」と感じていただけるようなサービスを提供できるよう努めます。

今後の展開

ラウンジRでは、SAKE COLLECTIONの開始を皮切りに、大阪や関西をはじめとする日本各地の魅力を国内外から訪れるゲストの皆さまにお届けしてまいります。四季折々のイベントや限定企画をご用意し、お酒やシェフこだわりのメニューを通じて、旅の思い出に残る特別な体験をお楽しみいただけます。日本のエンターテイメントを心ゆくまで味わえるこの街で、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

施設概要

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションにあるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい。」をテーマに、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。エントランスやロビーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」のミニオンたちとコラボレーションした装飾を施し、訪れるお客さまを楽しくお出迎えしています。

公式ウェブサイト：https://universalport.orixhotelsandresorts.com/

LINE 公式アカウント（LINE ID）：@612syglg(https://page.line.me/612syglg?oat_content=url&openQrModal=true)

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミニオンルーム2 ～アグネスたちのお部屋～」「ミニオンルーム 3 ～思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「 PORT DEEP OCEAN FLOOR 」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalport/

＜受賞歴＞

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」「楽天トラベル ゴールドアワード2023」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上 3位 」

◆JTBアワード2024「全国最優秀施設賞（ホテル：300室以上）」「ゴールドアワード」「Web販売賞」「 JTB MySTYLE賞」

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved. CR25-3951