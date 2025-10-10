クラークスジャパン株式会社

クラークス人気の定番「Trigenic（トライジェニック）」に新色が追加

クラークスのアーカイブから復活し人気の定番モデルとなった「Trigenic（トライジェニック）」シリー

ズに秋冬の装いにも馴染む新色「サンドスエード」が追加。

生体力学に基づいた構造設計、クラフトマンシップとプレミアム素材の融合、そして抜群の履き心地の

トライジェニック。

快適性と機能性、美しさを兼ね備えた、まさに“歩くためのプロダクト”。

軽量でありながら優れたクッション性と安定性を誇る3 分割のEVA アウトソールは、柔軟な動きを可能

にし、足の自然な動きに寄り添います。さらに、現代人の足型に合わせて新たに設計されたラスト（木型）により、フィット感も向上。長時間の歩行でもストレスを感じさせません。

THE ART OF COMFORT

【Trigenic（トライジェニック）とは】

1883 年にクラークスが提唱した「Hygienic（ハイジェニック）」コンセプトにルーツを持つ、革新的な3 分割ソール構造。足の自然な動きをサポートし、機能性と快適性を追求したクラークス独自のスタイルです。

メンズ：ブラックヌバック（Black Nubuck)/ ホワイトレザー（White Leather)/ サンドスエード（Sand Suede)

UK6 (24cm)-UK10.5(28.5cm) \25,300（税込）

ウィメンズ：ローズレザー(Rose Leather)/ ホワイトレザー（White Leather）/ サンドスエード（Sand Suede)

UK3 (22cm)-UK6(25cm) \25,300（税込）

クラークスオフィシャルオンラインストア www.clarks.co.jp(https://www.clarks.co.jp/)

クラークスストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)並びに取扱店にて販売中。

ABOUT

CLARKS Company Profile

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える

靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。

Clarks Brand Profile

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

クラークスストアについて

時代を超えて愛され続けているアイコンモデルの進化版モデルなどを中心に、ビジネスからスニーカーまで品揃え豊富なコレクションを展開し幅広いニーズに対応する店舗となっています。クラークス湘南と渋谷、ニュウマン高輪、梅田,名古屋の5店舗運営。

お問い合わせ先

クラークス ジャパン 株式会社 / 03-6628-8417

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

X：https://x.com/Clarks_JP

Instagram (Clarks) : https://www.instagram.com/clarksshoes/?hl=ja