日本の工具鋼市場は、自動車産業と精密機械産業の成長によって牽引され、2033年には3億658万米ドルに達すると予測されている。
日本の工具鋼市場は堅調な成長を続けており、2024年の2億630万米ドルから2033年には3億658万米ドルに拡大すると予測されています。2025年から2033年の期間における年平均成長率（CAGR）は4.5%に達すると見込まれています。業界アナリストによると、この成長は、自動車、航空宇宙、金型、精密加工など、日本の主要産業における耐久性・高性能な材料に対する需要の高まりが主な要因です。
精密加工技術とEV市場拡大が需要を牽引
世界的に競争力のある日本の自動車産業、特に電気自動車（EV）開発分野は、工具鋼需要の主要成長エンジンとして浮上しています。鋳造、鍛造、機械加工用の高度な部品を求めるメーカーが増加するにつれ、高速工具鋼、熱間工具鋼、冷間工具鋼への需要は急増しています。工具鋼は、過酷な環境下でも耐え、優れた耐摩耗性を発揮し、安定した加工性能を提供できるため、現代のEVやハイブリッド車のプラットフォームに不可欠な材料となっています。
さらに、日本の精密加工技術と産業オートメーションの伝統は、市場機会を拡大し続けています。ロボット工学、航空宇宙用工具、医療機器製造などの分野では、微細部品の製造や超精密成形のために、より高性能な工具鋼が採用されています。
国内外の主要メーカーの存在感
日本の工具鋼市場は、日立金属、大同特殊鋼、ナチ・フジコシといった国内大手企業と、ヴォエストアルペンやボーラー・ウデホルムといったグローバル企業が競合する市場です。これらの企業は、粉末冶金（PM）鋼、耐食合金、超純鋼など、様々な用途に対応するための冶金技術革新に投資しています。
「Made in Japan」のブランドイメージは、特に東南アジア、ヨーロッパ、米国で需要の高い高精度金型や精密機器用として、国内で製造された工具鋼の輸出拡大にも貢献しています。
3Dプリンティングと工具再生における需要拡大
日本では、産業用工具や金型に3Dプリンティング（積層造形）技術を用いた工具鋼の使用も増加しています。金型の形状を自由にカスタマイズできること、材料の無駄を削減できること、工具の寿命を延ばせることなどが、機械加工工場やOEM企業を、工具鋼用金属粉末やハイブリッド製造システムへの投資へと促しています。さらに、日本の工具リペア・リマニュファクチャリング市場は成熟しており、環境意識の高いメーカーは、高度な熱処理、表面処理、低温処理などの技術を用いて工具の寿命を延ばすことで、持続可能性を追求しています。こうした取り組みは、耐久性に優れた工具鋼に対する需要をさらに高めています。
規制強化と持続可能性への取り組み
日本が2050年カーボンニュートラルを目標としていることを踏まえ、金属メーカーや関連産業は、エネルギー効率の向上と二酸化炭素排出量削減に向けて、一層の取り組みを求められています。これは、グリーン製鋼技術、電気炉（EAF）、廃材リサイクルを活用した工具鋼製造など、様々な革新技術開発を促進しており、これらの技術は予測期間中にサプライチェーンの構造を大きく変える可能性を秘めています。
また、「ものづくり白書」や経済産業省のスマート製造戦略といった政府主導の取り組みにより、次世代工具鋼技術への投資を行う中小規模の工具メーカーに対し、補助金や研究開発費が提供されています。
