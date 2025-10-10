電気発熱体市場、CAGR4.3%で成長し、2031年には14880百万米ドル規模に
「グローバル電気発熱体のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年10月10日）
本報告書では、世界市場における電気発熱体の構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。電気発熱体市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812715/electric-heating-elements
【レポートの主な構成】
◆ 電気発熱体とは
電熱素子は、抵抗加熱またはジュール加熱の過程によって電気を熱に変換する装置です。素子を通過する電流は抵抗により妨げられ、その結果、素子が加熱されます。ペルチェ効果とは異なり、この過程は電流の流れる方向に依存しません。
一般的な電熱素子は、コイル状、リボン状（直線または波形）、またはストリップ状のワイヤーで構成されており、ランプのフィラメントのように熱を放出します。電流が流れると赤熱し、通過する電気エネルギーを熱エネルギーに変換して、あらゆる方向に放射します。
◆ 電気発熱体市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界の電気発熱体市場は、2024年の11110百万米ドルから2025年には11570百万米ドルへと拡大し、2031年には14880百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は4.3%％と推計されています。
◆ 電気発熱体市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Zoppas Industries、 NIBE Industrier、 Watlow （Tinicum）、 Zhenjiang Dongfang Electric Heating、 Hangzhou Heatwell Electric Heating、 Tutco、 Sino-Japan Electric Heater、 Headway Electric Heat Components、 Spirax-Sarco Engineering、 Thermowatt （Ariston Thermo）、 Tempco Electric Heater Corporation、 Tamman、 Thermon Group Holdings、 Minco Products、 Hotset、 OMEGA（Spectris）、 Indeeco、 Holroyd Components、 Wattco、 Industrial Heater、 Friedr. Freek）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（Immersion Heaters、 Tubular Heaters、 Circulation Heaters、 Band Heaters、 Strip Heaters、 Coil Heaters、 Flexible Heaters、 Others）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（Chemical Industry、 Pharmaceutical Industry、 Transportation、 Appliances、 Others）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
