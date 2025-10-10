電気自動車用液冷プレート（LCP）市場、2025年に2120百万米ドル、2031年に5390百万米ドル到達へ
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「電気自動車用液冷プレート（LCP）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月10日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1170243/electric-vehicle-liquid-cooling-plates--lcp
【レポート概要】
電気自動車用液冷プレート（LCP）の世界市場規模は、2024年に2120百万米ドルと推定され、2031年までに5390百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は16.8%％と見込まれています。
電気自動車用液冷プレート（Liquid Cooling Plate, LCP）は、EVバッテリーパックやパワーモジュールの温度を一定に保つための冷却部材である。内部に冷却液が流れる微細チャンネル構造を持ち、効率的な熱拡散を実現する。熱暴走を防ぎ、電池寿命と安全性を高める要素技術として、EV熱管理システムに不可欠である。
1. 製品タイプ別市場分析：Harmonica Tube Type、 Stamping Type、 Inflatable Type
電気自動車用液冷プレート（LCP）市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Battery Electric Vehicles （BEVs）、 Plug-in Hybrid Electric Vehicles （PHEVs）、 Others
各用途分野における電気自動車用液冷プレート（LCP）の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Valeo、 Dana、 MAHLE、 Modine Manufacturing、 Boyd Corporation、 Nippon Light Metal、 ESTRA Automotive、 Sogefi Group、 ONEGENE、 Nabaichuan Holding、 Runthrough Heat Exchange、 Yinlun、 Sanhua Group、 Cotran、 Trumony Aluminum、 Hubei Reddit Cooling System、 Shenzhen FRD、 Anhui ARN Group、 XD THERMAL、 Hengchuang Thermal Management
電気自動車用液冷プレート（LCP）市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：電気自動車用液冷プレート（LCP）市場の概要と成長見通し
電気自動車用液冷プレート（LCP）の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の電気自動車用液冷プレート（LCP）市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
電気自動車用液冷プレート（LCP）を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
