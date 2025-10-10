「起業から成功への道 第3回」開催決定 ― NVIDIA登壇の熱狂を、再び。東証・名証・大手証券・VCも集結、起業家と未来を拓く一夜｜2026年3月6日（金）17時～
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2026年3月6日（金）、東京駅至近の TKPガーデンシティPREMIUM京橋 にて「起業から成功への道 第3回」を開催いたします。
本イベントは、起業直後の挑戦者から事業拡大を狙う成長期経営者、さらにはIPO・M&Aを視野に入れるリーダーまで、幅広い層に向けて“学びと交流の場”を提供するものです。
前回（2025年2月開催）では、NVIDIAによる基調講演をはじめ、東京証券取引所・名古屋証券取引所、大手証券会社・金融機関、ベンチャーキャピタル、上場オーナー経営者が集結し、300名を超える参加者が熱気に包まれました。 世界と資本市場の最前線を体感できる貴重な機会として、大きな反響を呼びました。
そして今回も、東証・名証、上場オーナー経営者、次世代リーダー起業家、大手証券会社、金融機関、VC、グローバルに活躍する経営者たちが一堂に会します。
登壇者やテーマは順次発表予定ですが、起業家にとって「今、つながるべき人々」と出会える、またとない一夜となるでしょう。
【開催概要】
日時：2026年3月6日（金）17:00～21:00
会場：TKPガーデンシティPREMIUM京橋（東京・京橋エドグラン21階）
主催：東京NBC アントレプレナー創出委員会／事業成長促進委員会
後援：経済産業省 関東経済産業局（予定）
※詳細はNBC公式サイトにて随時ご案内いたします。
https://www.nbc-world.net/
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
