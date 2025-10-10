社員も来客者も喜ぶ地方オフィスのウェルビーイングな空間とは？ コマニー長野オフィスのリニューアル事例を紹介 間づくり研究会としてオンラインイベントを10月21日13時より開催
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、同社の間づくり研究所の主催で「間づくり研究会 長野オフィスの間づくり」と題し、地方オフィスのリニューアルをテーマとして、2025年10月21日にオンラインイベントを開催します。
長野県長野市に所在するコマニー長野オフィスは、事務所の老朽化や現在の働き方とのミスマッチにより、業務効率の低下や来客対応の制約といった課題を抱えており、社員のウェルビーイング向上やお客様を快適に迎える環境づくりが困難な状況でした。
こうした課題を解決するため、2025年3月に事務所移転と併せて全面的なオフィスリニューアルを実施。社員が活き活きと働き、学び、成長できる空間を整備するとともに、訪れるお客様に心地よさと魅力を提供する場へと進化しました。さらに、お客様の課題やニーズからともに解決へ導くための共創スペースとしての機能も備え、地方オフィスの新しいモデルケースを目指しています。
このイベントが地方の事務所の新しい姿に関心のある企業担当者、働き方改革に関わる皆様のオフィス改善のヒントになればと思います。ご参加をお待ちしています。
■間づくり研究会 長野オフィスの間づくり 開催概要
開催日時 ：2025年10月21日（火） 13:00～14:00
参加方法 ：ZOOMウェビナーによる配信
参加費・定員：無料・先着500名
お申込み方法：お申込みフォームへの登録 https://x.gd/rR8bK
お申込み期限： 10月20日（月）17:00まで
配信元企業：コマニー株式会社
