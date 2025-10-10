乾燥剤式乾燥機の世界市場2025年、グローバル市場規模（加熱式、無加熱式）・分析レポートを発表
2025年10月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「乾燥剤式乾燥機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、乾燥剤式乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の乾燥剤式乾燥機市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率はXXX%と見込まれています。本レポートでは、産業チェーンの発展動向、市場の現状、エネルギー分野および一般産業分野での導入状況、ならびに最先端技術、特許、応用事例、市場トレンドについて分析しています。
________________________________________
用途別市場動向
乾燥剤式乾燥機は主に「加熱式」と「無加熱式」に分類され、それぞれエネルギー産業や一般産業で広く活用されています。エネルギー分野では発電設備やガス供給インフラにおいて湿度管理が重要であり、信頼性の高い乾燥機への需要が増加しています。一般産業においては、製造工程や保管施設において品質保持や設備安定稼働のために導入が進んでいます。さらに、電子産業、食品・医薬品産業でも応用が拡大しており、特に製品品質と衛生基準の厳格化が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別にみると、北米と欧州は政府の支援策や産業基盤の強化により堅調な成長を示しています。特に欧州では環境規制の強化により、省エネ性能や持続可能性を備えた乾燥機への需要が高まっています。
一方、アジア太平洋地域では中国が主導的な役割を果たしており、旺盛な国内需要と強固な製造基盤に加え、政府の産業支援政策が市場拡大を後押ししています。日本や韓国、インドなどでも産業分野の多様化に伴い需要は拡大しています。南米、中東、アフリカ地域においてもインフラ整備と産業投資の増加を背景に潜在的な成長が見込まれています。
________________________________________
市場の特徴と分析視点
本レポートは市場を包括的に理解するために、以下の観点で詳細に分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション
世界市場の販売数量、売上高、タイプ別（加熱式、無加熱式）、用途別（エネルギー、一般産業、電子、食品・医薬品、その他）のシェアを明示しています。
● 産業分析
政府規制、技術革新、消費者嗜好の変化といった広範な業界動向を整理し、主要な成長要因と課題を浮き彫りにしています。
● 地域分析
政府のインセンティブ、インフラ発展、経済状況、消費者行動を踏まえて、地域ごとの差異と市場機会を検討しています。
● 将来予測
収集データに基づき、2030年までの成長率や需要予測、新技術の普及見通しを提示しています。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業として以下のプレイヤーが挙げられています。
● Atlas Copco
● Ingersoll Rand
● Parker Hannifin
● SPX Flow
● Sullair
● Quincy
● Gardner Denver
● Kaeser
● Star Compare
● Rotorcomp
● BEKO Technologies
● Risheng
● Zeks
● Aircel
● Condair Group
これらの企業は、財務状況、市場でのポジション、製品ポートフォリオ、戦略、提携関係の観点で分析されています。欧米メーカーは高品質・高信頼性を武器に市場シェアを維持し、中国を中心とした新興企業は価格競争力を背景に市場拡大を目指しています。全体として、競争環境は激化しつつあり、技術力とサービス体制の強化が差別化の鍵となっています。
