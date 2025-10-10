ナレフルチャット、議事録生成技術で特許を取得～AI活用による会議効率化ソリューションで新たな知的財産を確立～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、会議音声・動画の高精度文字起こしと知識検索を可能にする「RAG対応型AI議事録生成システム」に関する特許（特許7742597）を2025年9月11日（木）に取得しました。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■特許の詳細
特許番号： 第7742597号
取得日： 2025年9月11日
技術名称： RAG対応型AI議事録生成システム
本特許は、会議の音声や動画ファイルをテキストに変換するための仕組みに関するものです。
独自のフローとOpenAIの音声認識モデルを組み合わせることで高精度な文字起こしを実現し、会議後の議事録作成作業の効率と情報共有の質を高めます。
議事録を会議毎にグルーピングする仕組みにより、会議体をまとめて管理し、議事録や辞書の共有を容易にします。
さらに、議事録内容をRAG化する仕組みにより、過去の議事録を遡って「いつ・どのような決定をしたか」を簡単に検索可能とします。
本特許を生かしてナレフルチャットにおいて、従来より精度の高いAI議事録生成を実現します。
＜参考記事＞ChatGPTで議事録作成を効率化！やり方・目的別のプロンプト例も紹介
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-minutes-efficiency/
＜参考記事＞ChatGPTで文字起こしはできる？最新のやり方と活用例を解説
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-transcription-guide/
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI活用をご検討の方におすすめの記事＞
うさぎでもわかるChatGPTとMicrosoft Copilotの違いとは？実践した比較結果を解説！
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-chatgpt-copilot-difference/
【2025年最新】ChatGPTの音声会話機能とは？スマホ・PC別にやり方を解説
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-voice-conversation/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ