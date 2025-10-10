一度も凍らせない“生仕立て”だから叶う、極上の粒感　製造全工程で冷凍不使用の「生仕立て辛子明太子」、通信販売を開始

株式会社ヤマトバイオレッツ

株式会社ヤマトバイオレッツ（本社：福岡県大野城市／ふくやグループ／代表取締役：梁川 剛一、以下 当社）は、製造全工程において一切冷凍処理を行わない「生仕立て辛子明太子」の通信販売を、2025年10月1日より開始いたしました。

本商品は、従来の冷凍流通では味わえなかった“瑞々しいぷちぷち弾ける食感”をそのままご家庭でお楽しみいただける特別な明太子です。数量限定での販売となり、本場博多から製造直売・産地直送でお届けする鮮度を実感いただける、これまでにない貴重な機会となります。

■「生仕立て」の真実 ― 業界の常識を覆す新製法

一般的な辛子明太子は、漁獲から店頭に並ぶまでの間に最大で3回の冷凍工程を経ています。これに対し、当社の「生仕立て辛子明太子」は、塩たらこの製造から辛子明太子への二次加工に至るまで、すべてを完全チルド管理による一貫生産で実現。冷凍回数を漁獲時のわずか1回に抑えることで、たらこ本来の瑞々しいぷちぷち弾ける粒感と旨味を極限まで引き出しました。

■「生仕立て辛子明太子」の特徴｜美味しさの秘訣は”粒”へのこだわり。目指したのは「生」品質

厳選されたスケトウダラの真子のみを使用し、独自の製造工程を追求してたどり着いた"生仕立て辛子明太子"。

それは、明太子業界の常識を覆す

"工場入荷してから一度も冷凍しない"まま博多の工場から直送し食卓にお届けする事に成功しました。

目指したのは「生」品質。

この工程を成功させた事で、瑞々しいプチプチ弾ける食感と同時に卵本来の旨味と風味が口の中に広がるこだわりの逸品となりました。

このたび株式会社ヤマトバイオレッツは、この"生仕立て辛子明太子"を通信販売で全国に向けて製造直売・産地直送させていただきます。できたての食感を是非この機会にご体感ください。

「生仕立て辛子明太子」詳しくはこちら：https://yamatobioletz.com/namazitate

■なぜ今、製造直売・産地直送なのか｜鮮度を最優先した販売方法の確立

- 鮮度を最優先した販売方法の確立

完全チルド製品のため賞味期限は製造から3週間。このたび、工場直売により、できたての状態でお客様にお届けすることが可能になりました。

2. 少量生産・少量販売による品質管理の徹底

在庫を持たない受注生産により、常に最高鮮度の商品提供を実現。

3. 中間流通を省いた適正価格での提供

工場直売により流通コストを削減。通常の流通経路では高級品として扱われる品質を、一般的な辛子明太子と同等の価格帯で提供可能に。

■販売所概要

■ふくやグループの技術力が可能にした革新

当社は辛子明太子創業メーカー「ふくや」の100％子会社として、30年にわたり培った技術を結集。ISO22000認証取得工場で、国際基準の品質管理のもと製造しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社ヤマトバイオレッツ（ふくやグループ）

代表者 ：代表取締役 梁川 剛一

所在地 ：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-6-1

設立 ：2013年9月

事業内容：水産加工（主に魚卵加工）

資本金 ：1,000万円

URL ：https://yamatobioletz.co.jp/