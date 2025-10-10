電話代行のボンズコミュニケーション、無人シミュレーションゴルフ施設の24時間問い合わせ対応を支援

株式会社ボンズコミュニケーション

株式会社ボンズコミュニケーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山本篤史）は、24時間営業の無人シミュレーションゴルフ施設を展開するお客様（以下、クライアント）における問い合わせ対応の一元化を支援した事例を発表しました。



フランチャイズ店舗の急拡大に伴い複雑化していた電話対応を、ボンズのコールセンター代行サービスにより24時間365日対応可能な体制へと刷新。

オーナーの運営負荷を軽減しながら、顧客満足度の向上とブランド価値の強化を実現しました。

導入背景：フランチャイズ拡大に伴う電話対応の課題

クライアントは、専用アプリで予約から入室まで完結する無人シミュレーションゴルフ施設を運営しています。

全国でフランチャイズ展開を積極的に進める中で、店舗ごとに異なる窓口での対応や、属人的なオペレーションが課題となっていました。

特に、無人運営の特性上、機器トラブルや入室エラー、会員同士のトラブル、災害時の緊急連絡など、多様な問い合わせに24時間体制で応答できる電話窓口の整備が急務となっていました。

ボンズのソリューション：電話窓口の一元化と標準化を実現

株式会社ボンズコミュニケーションは、クライアント専用のトークフローを設計し、すべての問い合わせを一元的に受け付けるカスタマーサポート体制を構築しました。

24時間365日対応の電話代行体制を整備

深夜や早朝の問い合わせにも即時対応できる体制を整え、利用者が「いつでもつながる安心感」を得られる仕組みを実現。

対応フローと品質基準の標準化

問い合わせ種別に応じたフローチャートを導入し、オペレーターが誰でも同水準の品質で応対できる仕組みを構築。

効率的な情報共有の仕組み

対応履歴を自動でフランチャイズオーナーと本部に共有し、緊急度に応じたエスカレーションも即時対応できるようにしました。これにより、属人化していた電話対応を排除し、全店舗で統一された顧客体験を提供できる体制が整いました。

導入効果：対応スピード60％短縮と顧客満足度の向上

今回の取り組みにより、問い合わせ対応の迅速化・効率化が顕著に進みました。

対応スピードの向上

問い合わせ受付から対応完了までの時間を60％短縮し、顧客からの「迅速な対応に安心できる」との声が増加。



対応品質の均一化と可視化

全40店舗の問い合わせ履歴を共通システムで管理し、対応のばらつきを抑制。月次レポートによる改善サイクルを構築。



フランチャイズオーナーの負担軽減

夜間や緊急対応をボンズが代行することで、オーナーは集客・運営など本来業務に集中できる環境を実現。

ブランド価値と信頼の向上

24時間対応体制による安心感が定着し、口コミ評価やリピート率が上昇。フランチャイズ拡大の後押しにもつながりました。

今後の展望：無人店舗・フランチャイズ業界への支援拡大へ

株式会社ボンズコミュニケーションは、本事例で培った知見を活かし、無人店舗・フランチャイズ事業を展開する企業に向けて、カスタマイズ可能な電話代行・コールセンターサービスの提供を強化してまいります。

問い合わせ窓口の一元化と24時間対応体制は、今後の事業成長を支える基盤です。

当社はこれからも、クライアント企業の持続的な成長を支えるパートナーとして、業務効率化と顧客体験の質の両立をサポートしていきます。

【資料請求・お問い合わせ】

■資料請求

https://bonz-c.co.jp/golfjirei-wp-dl/

■解決事例ページ

24時間365日対応の電話窓口を一元化！オーナーの負担を軽減し、顧客満足度を向上(https://bonz-c.co.jp/case/24hour-denwamadoguchi-ichigenka-futan-keigen-kokyaku-manzokudo-koujou-case-contents/)

■株式会社ボンズコミュニケーション公式サイト

https://bonz-c.co.jp/

■お問い合わせ

https://bonz-c.co.jp/contact/

【会社概要】

会社名：株式会社ボンズコミュニケーション

代表者：代表取締役 山本 篤史

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 共立新横浜ビル2階

設立日：2015年12月24日

主要業務：

・コールセンター代行事業

・DX化サポートコンサルティング事業

・通信販売事業

URL：https://bonz-c.co.jp/