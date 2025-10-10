『ペルソナ５: The Phantom X』の夏はまだまだ続く！水着姿の怪盗団との特別なイベント “夏だ！水着だ！SEA TIME！後編”を開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.2.2のアップデートを実施し、大型イベント“夏だ！水着だ！SEA TIME！後編”を開催します。

今回のイベントでは、特別に書き下ろされたストーリーが完結まで楽しめるほか、新たなミニゲームや、「野毛 朋子」「メロペ」「加納 駿」との距離が縮まるドラマなど盛りだくさんの内容をお届けします。

まだまだ終わらない特別な夏のイベントを、どうぞお楽しみください！

◆新イベント“夏だ！水着だ！SEA TIME！後編”を開催！

“夏だ！水着だ！SEA TIME！後編”では、臨海学校を舞台にした、水着姿の『P5X』キャラクターたちとの特別なストーリーや、新たなミニゲームが楽しめます。

イベントストーリーを進めたり、期間限定のステージに挑戦し、契約（ガチャ）に使える「自在結晶」や「ゴールドチケット」などの豪華報酬を手に入れましょう！

【開催期間】2025年10月23日（木）10:59まで

【コンテンツ紹介】

●夏だ！水着だ！SEA TIME！後編

イベントストーリーを進めると、主人公用衣装「サングラスＲＤ」などの報酬や、イベント専用アイテム「虹色の紙傘」が獲得できます。「虹色の紙傘」を集めると、主人公用衣装や「変遷のインク」などとの交換が可能です。

また、ストーリーを進めると解放されるイベントミッションをクリアすることで、新たなイベントが楽しめます。

●ビーチの異変・波のお祝い

イベントミッションをクリアすると、期間限定のステージ“ビーチの異変・波のお祝い”に挑戦できます。

ステージの初回クリア報酬として「自在結晶」、「喚喜のメダル」などが手に入るほか、一部のステージでは新★5キャラクター「朋子・ピーチサマー」と協力したバトルを楽しめます。また、バトル時に「朋子・ピーチサマー」「野毛 朋子」「加納 駿」を編成すると、一部のステージではクリア時の獲得報酬量がアップします。

●かき氷づくり

イベントミッションを進めてクリアすると“かき氷づくり”のプレイが可能となります。注文に合わせてかき氷を作り、イベント専用アイテムの「虹色の紙傘」や「自在結晶」などを手に入れましょう！ かき氷屋の営業が終わるころには、怪盗団の仲間たちもお店に立ち寄ってくれるかもしれません。

●夏の思い出

「野毛 朋子」「メロペ」「加納 駿」との特別なストーリーを追加しました。ストーリーを進めることで「自在結晶」や「ゴールドチケット」が獲得可能です。ストーリーを最後まで進めると、対象の仲間を“花火大会”に招待できるようになります。

●花火大会

報酬などで獲得したイベント専用アイテム「尺玉」を使って、様々な形の花火を作りましょう！ 作成した花火は、“夏の思い出”のストーリーをすべてクリアした仲間とも鑑賞することが可能で、打ち上げた花火の数に応じて「怪盗全書・完成本」、「日彰の宝石」などの育成素材が獲得できます。

また、イベント目標をクリアすることで、作成できる花火の種類が解放されるほか、「自在結晶」やフレーム「あの夏のひととき」、名刺デザイン「SEA TIME！」が手に入ります。

◆新たな★5キャラクター「朋子・ピーチサマー」が登場！

重要なキャラクターとしてメインストーリーにも登場する朋子が、夏の衣装を身に纏った★5「朋子・ピーチサマー」として、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。

【PICKUP怪ドル契約“身も心も海に任せて”開催！】

開催期間：2025年11月6日（木）10:59まで

▼ピックアップ怪盗 ★5「朋子・ピーチサマー」（コードネーム：モコ）

攻撃、回復、味方強化、敵弱体化など、多彩な役割をこなせる万能キャラクター。

スキル2を使用すると、味方単体のHPを回復しつつ、複数の強化効果を付与できる。さらに、対象の状態異常命中に応じて、追加で攻撃力を上昇させる。

状態異常が得意な味方と組み合わせることで、その戦力を大幅に強化することが可能。

▼朋子・ピーチサマー 性能紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=Wrc8mxZ-FyA

◆ログインボーナス“海辺のバカンス・後編”を開催！さらに、アップデート記念&公式放送のプレゼントも

夏イベント・後編の開催を記念し、期間中に7日間ログインすると「プラチナミリコイン」×7が手に入るログインボーナス“海辺のバカンス・後編”を開催中です。

また、Ver.2.2アップデート記念と、公式放送「Persona X-Stream ver.2.1&2.2」ご視聴感謝のプレゼント第2弾として、「自在結晶」を合計で600個プレゼントします！

ログインボーナス開催期間：2025年10月23日（木）10:59まで

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2025年10月23日（木）10:59まで

◆主人公・ワンダーの水着コスチュームが“スペシャルコスチューム”に登場！

特別な装いでバトルを楽しめる“スペシャルコスチューム”に、「水着・主人公」がラインナップされました。コスチュームは「ショップ」で購入が可能です。また、新コスチュームの登場記念として、2025年11月6日（木）10:59まで、購入に必要な「自在結晶」が2,000→1,800個になるオトクなセールを実施中です。

◆“シナジー”画面から利用可能な新アイテム「遡行の切符」が登場

キャラクターとの絆を深める“シナジー”の画面で利用できる「遡行の切符」がショップに新たに登場しました。キャラクターと“恋人”や“親友”の関係になった後に「遡行の切符」を使用すると、その関係性が変化する重要な場面の選択肢を変更できます。

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。放課後は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。