¡Ú¿·½É¶èVS¥´¥¸¥éVSÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Û¥´¥¸¥éËãíåÅò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£7¼ï¥»¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª¡Ú¿·½É¶è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¡Û
◻︎Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¦¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥Í¥¯¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ºÙÅÄÍªµð¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¦¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½ ã·Æ£Íª¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤ÎÅ¸³«¤ò´ðÅÀ¤Ë¹¤¬¤ëÁí¹ç¿©Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ëB2C»ö¶È¤È¤·¤ÆÎäÅà¥Þー¥éー¥¿¥ó¤ÎD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ù¡Ê https://maratan.tokyo ¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂ¾¡¢¾®Çä¶È¡¦²¹Íá»ÜÀß¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤Î²·¤òÄÌ¤¸¤¿B2B»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥óÈ¯¾ÍÅ¹¤Ç¤¢¤ëÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó¿·Âçµ×ÊÝËÜÅ¹¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÏ°è»ñ¸»¤ÈÏ¢·È¤·¤¿COS¡ÊÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ë¤ÎÅ¸³«¡¢FC¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ËÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤ÎÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÃ´¤¦ÆÈ¼«¤ÎÅ¹ÊÞ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Vision¡ÊÌ¤ÍèÁü¡Ã´ú°õ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤òÎáÏÂ¤Î¿·Ì¾Êª¤È¤·¡¢ÆüËÜ¿©Ê¸²½¤Î¿·¤·¤¤Ãì¤Ø¡£¡×
Mission¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ã¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡Ë
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¥Þー¥éー¥¿¥ó¤òÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¡¢¤³¤ÎÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¡£¡×
--- ¶¾Çþ¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¤éー¤á¤ó¡¢¼÷»Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¹ï¤ß¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶Ã¤¤È·ò¹¯¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¡£---
Value¡Ê²ÁÃÍ´Ñ¡Ã¹ÔÆ°´ð½à¡Ë
£¶²Õ¾ò¤ÎÆâ¡¢£±¾ò¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸
1. Delicious & Beauty Komachi
¡Ú ¤ªµÒÍÍ¤Ë ¡Û
¡¡¡Ö ÈþÌ£¤·¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡£¡× ÌôÁ·¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡£ËèÆü¿©¤Ù¤é¤ì¤ë°ìÇÕ¤ò¡£
2. Next Innovation
¡Ú Ì£³Ð¤Ë ¡Û
¡¡ËÜ¾ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤äÌôÁ·Ê¸²½¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î³×¿·¤È»þÂå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
3. Cultural Legacy
¡Ú Ê¸²½¤Ë ¡Û
¡¡ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤¬¡Ö ÎáÏÂ¤Î¿·Ì¾Êª ¡×¤Ë¤Ê¤ë°Õ¼±¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£
4. Sustainability
¡Ú ¼Ò²ñ¤Ë ¡Û
¡¡¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ò¿ä¿Ê¡¢ÃÏ°è¿©ºà³èÍÑ¡¢¼Ò²ñ¤ËËÜµ¤¤Ç¹×¸¥¤¹¤ë¡£
5. Kool Japan
¡Ú À¤³¦¤Ë ¡Û
¡¡¡Ö ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó ¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÊâ¤ß¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡£
6. Community & Experience
¡Ú ¿ÍÀ¸¤Ë ¡Û
¡¡¡Ö¥µÈÓ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿©Âî¡¢ÃÏ°è¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
◻︎¿·½É¶èVS¥´¥¸¥éVSÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó
TM & (C) TOHO CO., LTD.¡¡·ã¿É¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥´¥¸¥é¥Þー¥éー¥¿¥ó produce by Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó
¿·½É¶è¡Ê¶èÄ¹¡§µÈ½»·ò°ì¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¿·½É´Ñ¸÷ÆÃ»È¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¶è¤È±ï¤¬¤¢¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤È¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¶è¤ÎÆóÂçÃÏ¾ì»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ÷¿§¶È¡×¤È¡Ö°õºþ¡¦À½ËÜ´ØÏ¢¶È¡×¤ÎÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿À÷¤áÊª¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¶èÆâ¤ÇÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÖÎéÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
TM & (C) TOHO CO., LTD.¡¡¥´¥¸¥éËãíåÅò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£7¼ï¥»¥Ã¥È produce by Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó
¡¦¥³¥é¥Ü¼Â»Ü´ü´Ö
9·î1Æü～12·î31Æü
¡¦¿½¹þÊýË¡
¿·½É¶è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://furusato-shinjuku.jp/godzilla2025/
¤Þ¤¿¤Ï³Æ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±
¡¦¥³¥é¥ÜÊÖÎéÉÊ
À÷¿§¡§ÃåÊª¡¢¥«ー¥É¥±ー¥¹¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É
°õºþÀ½ËÜ¡§¥Ý¥¹¥¿ー¡¢½¸°õÄ¢¡¢¥¸¥ã¥Ð¥é¥Îー¥È¤Ê¤É
¿©ÉÊ¡§ËãíåÅò¡Ê¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ë¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー¤Ê¤É
¥´¥¸¥éVSÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¡
¥´¥¸¥é¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò...¤½¤ó¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò°ìÇÕ¤Ë¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥´¥¸¥éËãíåÅò¡×¤Ï¡¢¿·½ÉÌ¾Êª¡¦Äº¥Þー¥éー¥¿¥óËÜÅ¹¤¬³«È¯¡¦À½Â¤Ž¡áã¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È²«¶â¤ÎÏÂ½Ð½Á¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡¢¡ÈÒöÓ¬¤¹¤ë¥·¥Ó¿É¡ÉŽ¡Á´7¼ï¤Î²ø½Ã¥·¥êー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»Ý¿ÉÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡
¥´¥¸¥éËãíåÅò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£7¼ï¥»¥Ã¥È produce by Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó
¡Ö¥´¥¸¥éËãíåÅò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£7¼ï¥»¥Ã¥È¡×¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥³¥é¥ÜÊÖÎéÉÊ
¿·½ÉÌ¾Êª ¸µÁÄ ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤Ë¤ÆÀ½Â¤¡£
Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Î¥´¥¸¥é¥·¥êー¥º¡ª²¼µ¡¢Á´7¼ïÎà¤ÎËãíåÅò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ú¥¼¥í¿É¡Û¥â¥¹¥éËãíåÅò
¡¦¡Ú¥Ô¥ê¿É¡Û¥é¥É¥óËãíåÅò
¡¦¡ÚÂç¿É¡Û¥¥ó¥°¥®¥É¥éËãíåÅò
¡¦¡Ú¥Ô¥ê¿É¡Û¥á¥«¥´¥¸¥éËãíåÅò
¡¦¡Ú¥Ô¥ê¿É¡Û¥´¥¸¥éËãíåÅò
¡¦¡ÚÃæ¿É¡Û¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥´¥¸¥éËãíåÅò
¡¦¡Ú·ã¿É¡Û¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥´¥¸¥éËãíåÅò
¡Ú¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë1～5¡Û
¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¢¨¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë1¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ÎÃæ¿ÉÄøÅÙ¤Î¹µ¤¨¤á¤Ê¿É¤µ¤Ç¤¹¡£¿É¤µ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://furusato-shinjuku.jp/godzilla2025/
¿·½É¶è¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¥´¥¸¥é¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È
◻︎Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Î¡Ö¿·½É¶è¥¨¥³»ö¶È¼ÔÏ¢Íí²ñ¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¦¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿·½É¶è¥¨¥³»ö¶È¼ÔÏ¢Íí²ñ¡¡²ÃÆþ
Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¦¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿·½É¶è¥¨¥³»ö¶È¼ÔÏ¢Íí²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤ä´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯³èÍÑ¤·¡¢ÆÃÀ½¤ÎÌôÁ·¥¹ー¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¤Ë¤Ï¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¡¢ºß¸Ë¿©ºà¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âSDGsÌÜÉ¸12¡Ö¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·½É¶è¥¨¥³»ö¶È¼ÔÏ¢Íí²ñ¤È¤Ï
¿·½É¶è¥¨¥³»ö¶È¼ÔÏ¢Íí²ñ¤È¤Ï¡¢¶è¤È»ö¶È¼Ô¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤à²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶è¤È»ö¶È¼ÔµÚ¤Ó¡¢»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡»öÌ³¶É¤Ï¶è¤Î´Ä¶ÂÐºö²Ý¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶è¤È»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤ÏÌó80»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢»öÎãÈ¯É½¤ä¾ðÊó¸ò´¹¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«³Ø²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÜÅª
¿·½É¶è¤Î´Ä¶¡¢µÚ¤ÓÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ª¤è¤Ó´Ä¶´ØÏ¢¤ÎÃÎ¼±¡¦¾ðÊóÅù¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ê¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
¡¦³èÆ°ÆâÍÆ
1¡¥´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤Î»öÎãÈ¯É½¡¢¾ðÊó¸ò´¹²ñ
2¡¥´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ª¤è¤ÓÉáµÚ·¼È¯
3¡¥²ñ°÷¤ÎÁê¸ß¸òÎ®
◻︎Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Î¥Õー¥É¥í¥¹¡ÊSDGs 12-3¡Ë¤Ø¤Î¹×¸¥
¥¤¥é¥¹¥ÈAC¤è¤ê°úÍÑ Tara ºîÀ®
¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ï¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ÎÌÜÉ¸12¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾ÃÈñ¤ÈÀ¸»º¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ï¡¢»ñ¸»¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿©ÎÈ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Î¥Þー¥éー¥¿¥ó»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤Ø¤Î¡Ö²·¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ä¤ªÆù¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤Ç¡¢ÅöÅ¹ÆÃÀ½¤ÎÌôÁ·¥¹ー¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤â¡ÖÆüÂØ¤ï¤ê¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥åー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºß¸Ë¿©ºà¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¯Èþ¤·¤¯¡×¨¡¨¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ËãíåÅò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤âÃÏµå¤âÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◻︎Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¤ÎD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤È¤Ï
ÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Ç¤¢¤ëÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó
¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ê https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/) ¡Ë¤È¤Ï
¿·½É¶è¿·Âçµ×ÊÝ¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¡ËÜ²È¡ÖÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó¿·Âçµ×ÊÝËÜÅ¹¡×
https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130404/13183459/)
¤³¤ÎÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡¢¿·½ÉÌ¾Êª Í£°ìÌµÆó¤ÎÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤ÎÎäÅà¿©ÉÊD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÀÀäÉÊËÜ³Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹ËãíåÅò¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¡¢»þÃ»¤ÇÄ´Íý¤¬¤Ç¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ø¥ë¥·ー¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Õー¥É¤È¤·¤ÆÅìµþ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤âInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
◻︎Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó °å¿©Æ±¸»¤ÎÌ¥ÎÏ
°å¿©Æ±¸»¡¡Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó
¡¦°å¿©Æ±¸»¤È¤Ï
ËãíåÅò¡Ê¥Þー¥éー¥¿¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥¹ー¥×ÎÁÍý¤Ç¡¢ÌôÁ·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òËÉÙ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎÁÍý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¤È¤Ï¡¢¿©»ö¤ÈÌô¤Ïº¬¸»¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤¬·ò¹¯°Ý»ý¤äÉÂµ¤Í½ËÉ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëËãíåÅò¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¡¢¾Ã²½¤ò½õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤È¤·¤Æ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー½Õ±«
ËãíåÅò¤Ë¤Ï¤Ç¤óÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½Õ±«¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤ä¥°¥ë¥Æ¥ó¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ø¥ë¥·ー¥¹ー¥×
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë»Ä¤ê¿©ºà¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿©À¸³è¤ò¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ñ»º¿©ºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¹ー¥×¤Î¿©ºà¤Ï¹ñ»ºÃÏ·Ü¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÍ®»Ò¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¥È¥Ó¥¦¥ª¡Ê¾Æ¤¤¢¤´¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÈ¬ÃúÌ£Á¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î½Õ±«¤ÏÆàÎÉ¸©¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌµÉºÇò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÍ¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÀ§Èó¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤È³ÆSNS¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP¡§ https://maratan.tokyo/(https://maratan.tokyo/)
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/ouchide_maratan/(https://www.instagram.com/ouchide_maratan/)
¸ø¼°X¡§ https://twitter.com/OUCHIDE_MARATAN(https://twitter.com/OUCHIDE_MARATAN)
◻︎¿·½ÉÌ¾Êª Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÖÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
ÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó¤Ç¤¢¤ëÄº¥Þー¥éー¥¿¥ó
¡¦¥¹ー¥×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ÈÔ¤¤¿¤Æ¤ÎÌôÁ·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò30¼ïÎà°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¡¢¹ñ»º·Ü¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Ã¸Îï·Ü½Á¤È¼¯»ùÅç»º¾Æ¤¤¢¤´¤Î¹á¤êË¤«¤ÊÏÂ½Ð½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿W¥¹ー¥×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½ÌôÁ·¥¹ー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤ÈË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦½Õ±«¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ÉÕÂ°¤Î¶ËÂÀ¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹ー¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤ë¤µ¤áÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ç¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê½Õ±«¤òÀ½Â¤¤·Â³¤±¤ëÏ·ÊÞ¡Ö½¿¤Ï¤ë¤µ¤á¡×¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅýÀ½Ë¡¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼êºî¤ê¤ÈÅ·Æü´³¤·¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ»ºÁÇºà¤ÈÅÁÅýÀ½Ë¡¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢°å¿©Æ±¸»¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò¡¢¤¼¤Ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◻︎ËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¦¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
COO¼èÄùÌò¡¡ÆóÉÓ ´²»Ë¡Ê¥Ë¥Ø¥¤¥Ò¥í¥Õ¥ß¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ hirofumi@nexter.tokyo
◻︎¥Í¥¯¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¥¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Í¥¯¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¥¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥Í¥¯¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
¥Í¥¯¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¥¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢14´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Í¥¯¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÇÀÎÓµùÂ¼È¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ê6¼¡»º¶È²½»Ù±ç¡Ë¡¢ÁÏ¶È20Ç¯¤Î¸øÅªµ¡´Ø¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢Web¡¿¥¢¥×¥ê³«È¯»Ù±ç¡¢UGC¡¢¶¦ÁÏIP¡¦½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀ½ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢D2C¡¿P2C¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢ÁÏ¶È10Ç¯¤ÎÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥ó»ö¶È¤Ê¤É¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤Î½ã¿è»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»ö¶È²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ Äº¥Þー¥éー¥¿¥ó¡¦¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Þー¥éー¥¿¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÀÕÇ¤¼ÔÌ¾¡¡ ¡§ ÆüËÜ¼°¡¦ÏÂÀ½¥Þー¥éー¥¿¥óB2C¡ÃB2B¡ÃCOS¡ÃFC»ö¶È
ÀÕÇ¤¼ÔÌ¾¡¡ ¡§ ¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò ºÙÅÄÍªµð¡¢ã·Æ£Íª¡¡ ¼èÄùÌò ÆóÉÓ´²»Ë¡¢µÜÅÄÎ´·¼
»ý³ô²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ¥Í¥¯¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¥¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ³ô¼°²ñ¼Ò
±Ñ¸ìÉ½µ¡¡ ¡§ Nexter Inc.¡ÃNexter bran-do Holdings
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ ¿·½É¶è Âçµ×ÊÝ 3-8-3 ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー LaTour Shinjuku Garden 29F
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡ºÙÅÄÍªµð
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿ô ¡§ 42Ì¾¡Ê¥°¥ëー¥×¹ç·×¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡ ¡¡¡§ 1²¯ 2,428Ëü 4,842±ß¡Ê¥°¥ëー¥×¹ç·×¡¦»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡§ https://nexter.tokyo/
¸ø¼°X¡¡¡¡ ¡§ @nexter_tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo
¸ø¼°Instagram ¡§ @nexter_tokyo https://www.instagram.com/nexter_tokyo/
