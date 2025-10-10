クラウドストライク合同会社

クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は本日、CrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)の秋季リリースであるAgentic Security Platformを発表しました。当初からAIネイティブとして構築され、エージェント時代に向けて革新されたFalconプラットフォームは、エージェント型SOCを支える基盤です。このリリースにより、クラウドストライクは業界で最も豊富なAI対応データレイヤーを導入し、プラットフォーム全体でエージェント型機能を拡張します。データ、インテリジェンス、エージェント、ガバナンスを統合して、AIの安全かつインテリジェントで大規模な運用と保護を実現します。

クラウドストライクのCEO兼創設者であるジョージ・カーツ（George Kurtz）は、次のように述べています。

「攻撃者がAIを武器化して攻撃を加速させる中、世界ではAIの優位性をめぐって激しい競争が繰り広げられています。AI時代のセキュリティは、データ品質、対応スピード、実行精度という3つの要素に集約されます」

Falconプラットフォーム - エージェント型SOCの基盤

AIは企業の新たな運用モデルであり、Falconプラットフォームがそれを支えます。クラウドストライクは、Agentic Security Platformを活用して最新のセキュリティに必要とされるAI対応データレイヤー、ミッション対応エージェント、安全なオーケストレーション、AI搭載の動的なユーザー体験を導入します。また、この基盤が最新の運用に必要とされるスピード、規模、インテリジェンスを提供します。今日の状況に対応できる耐久性を備えているだけでなく、将来を見据えた設計となっており、AIを活用したセキュリティの要求を満たすことが可能です。

これらの新たなイノベーションは、Agentic Security Platformを定義するのに必要不可欠な柱です。

Enterprise Graph：AI対応データレイヤー

データはAIの生命線です。新しいEnterprise Graphは業界で最も豊富なAI対応データレイヤーであるとともに、Agentic Security Platformの基盤となります。Enterprise Graphは、クラウドストライクの先駆的なグラフテクノロジーと企業全体のテレメトリを統合し、AI向けに構築された1つの共通クエリ言語によって、リアルタイムに連携するエンタープライズモデルを構築します。これにより、エージェントとアナリストの両者がすべてのシグナルを即座に活用できるようになります。Onumのリアルタイムストリーミング(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/press-releases/crowdstrike-to-acquire-onum/)テクノロジーの採用とFalcon(R) Complete Next-Gen MDR(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/services/falcon-complete-next-gen-mdr/)の数百万に及ぶ専門アナリストの意思決定によって強化されたEnterprise Graphは、AI時代の最強のデータ基盤を提供します。

Charlotte AI AgentWorks：エージェントを大規模に構築して展開

Charlotte AI AgentWorksは、あらゆるチームが信頼できるセキュリティエージェントを構築、テスト、展開、オーケストレーションできるようにする、業界初のノーコードプラットフォームです。防御側は自然言語を使用して、コードを1行も記述することなくミッションの設定や、データの定義、エージェントの振る舞いの制御を実現できます。すべてのエージェントは、Falconのテレメトリ、インテリジェンス、ガバナンスを継承し、自動化が正確、説明可能、かつ安全なものになるようにします。今回のリリースの一環として、クラウドストライクは、反復的なタスクを自動化してすばやく成果を実現するマシンスピード機能を提供する、Falconプラットフォームをベースとしたミッション対応エージェントであるAgentic Security Workforce(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/press-releases/crowdstrike-unleashes-agentic-security-workforce-to-transform-security-operations/)も発表しました。

エージェント型エコシステムの運用センター

人気のModel Context Protocol (MCP) を活用したFalconプラットフォームは、エージェント型エコシステムの運用センターであり、Charlotte AIとあらゆるエージェント（クラウドストライク提供のエージェント、お客様が構築したエージェント、信頼できるサードパーティエージェント）を、Enterprise Graphを基盤とした単一の調整された防御機能に安全に接続します。FalconグレードのガバナンスがMCPを介してすべての接続に適用され、IT環境とセキュリティ環境全体でマルチエージェントコラボレーションが安全かつ大規模に行われるようになります。

新しい動的なユーザー体験

新しいペルソナ認識コンソールは、自然言語によるクエリとカスタマイズ、ロール固有のワークスペース、および防御側が1回のクリックでドメイン全体を把握、可視化して処理を行えるインスタントダッシュボードを提供します。これにより、サイロ化と複雑さが解消され、AIのスピードでの意思決定が可能になります。

クラウドストライクは、Agentic Security Platformを活用して人間とマシンの防御側がAI時代の攻撃者に先手を打つのに必要な耐久性に優れた基盤を提供します。詳細については、クラウドストライクのブログ(https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/crowdstrike-falcon-platform-evolves-to-lead-agentic-security-era/)とこちら(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)をご覧ください。

CrowdStrikeについて

CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

