Level Infinite、「東京ゲームショウ2025」出展ブースのハイライト動画を公開

Proxima Beta Pte. Ltd.

9月25日（木）から28日（日）にかけて幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」に出展した Level Infinite は、ブースの模様をまとめたハイライト動画を本日公開しました。

今年3度目の出展を果たしたグローバルゲームブランド、Level Infiniteはホール2 S03にて『モンスターハンターアウトランダーズ』、『勝利の女神:NIKKE』、『Delta Force』、そして『EXOBORNE』の 4 作品を含む展示を行い、来場者にゲーム試遊やステージイベントなどをお楽しみいただきました。

出展模様をご紹介するハイライト動画が本日公開となりましたので、ぜひご覧ください。

Level Infiniteブース ハイライト動画

https://youtu.be/HoLJWlUHwV8(https://youtu.be/HoLJWlUHwV8)

◼️『モンスターハンターアウトランダーズ』エリア

世界初の試遊体験となった『モンスターハンターアウトランダーズ』には、たくさんの方々にお集まりいただき、試遊をお楽しみいただきました。今回の試遊体験では、「瑰麗岩礁探索（ソロプレイ）」と「高難度：融光種リオレウス（マルチプレイ）」の2種類の内容をご用意しましたが、どちらも盛り上がりを見せていました。ステージイベント時は、本作の最新トレーラーが公開されたほか、TiMi Studio Groupの黄冬（ホァン・ドン）氏とカプコンの砂野元気氏というプロデューサー同士が大画面でゲームプレイを披露し、観客の皆様に向けて世界観やキャラ紹介を発信しました。また、別日程ではゲストの茶々茶さんが開発チームのFENGZE氏と一緒にマルチプレイに参加し、ステージ上で白熱した協力プレイを披露しました。さらに、別のステージでは人気コスプレイヤーのえなこさんがブースで「融光種プケプケ」へ実機での挑戦を披露。そして、人気コスプレイヤーの伊織もえさん、人気実況者のよしなまさん、ワイトさんも登場し、プレイヤーと共に「融光種リオレウス」への挑戦を披露するなど、日ごとに多彩な企画が展開されました。

なお、本作のクローズドβテスト参加者の募集もスタートしました。テストは11月に実施予定で、一部地域限定となりますが、いち早く体験したい方は、ぜひ『モンスターハンターアウトランダーズ』公式ウェブサイトからご登録ください。

◼️『勝利の女神：NIKKE』エリア

NIKKEファンが愛してやまない「史上最強・超進化 リアル10連ガチャ」が今年も登場。レベルアップした「リアル10連ガチャ」では、黄色の灯光が走り、10体のニケが突然出現します。現実の世界でガチャを引く感覚を体感できた来場者の方々は、その圧倒的な迫力とエンタメ性に歓喜していました。コスプレイヤーたちとガラス越しに“ハイタッチ”できる特別演出も相まり、SNS上では大きな反響を呼びました。ステージイベントの際は、NIKKEディレクターのユ・ヒョンソク(Yoo HyungSuk)氏が、作品に込めた熱い想いや開発陣の制作秘話を披露するとともに今後の展開に関する情報を明かし、シナリオディレクターのチョン・ジェソン(Jeung JaeSung)氏と共にNIKKEファンと会場を湧かせました。

人気声優の徳井青空さん（ブラン役）、久保ユリカさん（ノワール役）、田中理恵さん（イングリッド・イサベル役）、新井里美さん（シュエン役）もステージに登場し、TGS限定のライブシナリオパフォーマンスを披露。指揮官たちと共にゲームの魅力に没入するひとときを共有しました。

◼️『Delta Force』エリア

東京ゲームショウ初出展の『Delta Force』。PC/コンソール/モバイルでの試遊のほか、ゲームに登場する各種銃火器を展示し、戦場での臨場感を再現し、コスプレイヤー撮影会も開催することで来場者の注目を集めていました。

ハードコアなシューティング体験をお好みのプラットフォームで楽しんで頂いた後は、人気インフルエンサーがお届けするLevel Infiniteステージでの対抗戦ライブ配信をチェックされていました。さらに、『Delta Force Invitational 2025』および『Asian Champions League 2025』の日本代表選手も出演し、新シーズン「ウォーアブレイズ」のゲームプレイを披露しました。

◼️『EXOBORNE』エリア

自然災害により荒廃した世界を舞台とするオープンワールドエクストラクションシューターの『EXOBORNE』。本作エリアでは、初となるゲーム試遊を展開しました。プレイヤーは、3人体制のチームを組んだ上で外骨格のExo-Rigを装備し、絶えず変化し続ける過酷な気候の中でアイテムを集め、脱出を目指します。多くの来場者は、初対面となるプレイヤー同士にもかかわらず、お互いに上手く協力し合い、見事脱出を達成していました。またLevel Infiniteメインステージでは、プレイヤーと石田晴香さんと共にゲームをプレイし、スリル満点の脱出を体験。迫力満載のプレイ映像には、通りすがりの来場者も足を止めてしまうほどでした。

【Level Infinite出展タイトル情報】

各タイトルの詳細情報は、以下をご覧ください。

『モンスターハンターアウトランダーズ』

本作は、CAPCOMからのライセンスを受け、Tencent Gamesのゲーム開発の主要スタジオであるTiMi Studio Groupによる「モンスターハンター」シリーズのモバイル向け最新作です。2022年11月に提携プロジェクトとして発表され、その後2024年11月13日に正式発表されました。

『モンスターハンターアウトランダーズ』製品概要

タイトル：『モンスターハンターアウトランダーズ』

プラットフォーム：スマートフォン（iOS、Android）

配信日時：未定

価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://monsterhunteroutlanders.com/ja/

公式X：https://x.com/MHO_Japan

YouTube：https://www.youtube.com/@MHO_Japan

権利表記：(C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)CAPCOM

『勝利の女神：NIKKE』

イラストレーターのキム・ヒョンテ氏率いるSHIFT UPが制作を手がけ、グローバルブランドLevel Infiniteが配信する、未来を舞台とした三人称視点のガンガールシューティングRPG。終末の世界観を舞台に、実写に迫るハイクオリティーなグラフィックで描かれた鮮烈なバトルシーンを、美少女たちの背中で魅せます。

『勝利の女神：NIKKE』製品概要

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

プラットフォーム：iOS、Android、PC

配信日時：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

価格：基本無料、アプリ内課金あり

公式サイト：https://nikke-jp.com/

公式X：https://twitter.com/NIKKE_japan

YouTube：https://www.youtube.com/@NIKKEJAPAN

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

『Delta Force』

Team Jadeが手掛ける『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

『Delta Force』製品概要

タイトル：『Delta Force』

ジャンル：タクティカルシューター

プラットフォーム： PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、iOS、Android、PC

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

価格：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

公式X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

『EXOBORNE』

『EXOBORNE』は、自然の猛威によって変貌した世界を舞台とした、戦術的なオープンワールドエクストラクションシューターです。強力なExo-Rigをカスタマイズし、戦略的なアドバンテージを得ることで、常に変化する天候に対抗し、イチかバチかの激しいセッションにて敵の党派や敵軍、そして母となる自然さえにも立ち向かいます。

『EXOBORNE』製品概要

タイトル：『EXOBORNE』

ジャンル：オープンワールド エクストラクションシューター

プラットフォーム：PC、ゲーム機

配信日時：未定

価格：未定

公式サイト：https://www.exoborne.com/ja/

公式X：https://x.com/exoborne_jp

YouTube：www.youtube.com/@Exoborne(https://www.youtube.com/@Exoborne)

権利表記：(C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All Rights Reserved. (C)2025 Sharkmob AB. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/jaや公式X x.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。