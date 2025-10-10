福助とTVアニメ「らんま1/2」とのコラボレーションウエア第４弾　ファッションセンターしまむら 公式オンラインストアにて限定販売

福助株式会社トップ画像

福助株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：坂本友哉 以下 福助）では、高橋留美子先生による大人気漫画を原作とするTVアニメ「らんま1/2」とのコラボレーションウエアを企画・製造。本年10月13日（月）より、ファッションセンターしまむら（以下 しまむら）の公式オンラインストア（ https://www.shop-shimamura.com/ ）にて販売いたします。

ファッションセンターしまむらにて販売のTVアニメ「らんま1/2」とのコラボレーションウエアは、今回で４回目の展開となり、過去３回ともにたいへん好評をいただき、商品によっては発売当日に完売となったほどです。

カンフー着を想起させるチャイナ釦をあしらったトラックジャケットやパンツ、キャラクターの刺繍がポイントとなったプルオーバー、さまざまなキャラクターを総柄にしたルームウエアなど、今のシーズンにもピッタリなオンオフで楽しめるウエアが揃います。

当社は、企業理念である「心とカラダに『福』を。」を実現するために、より多くのお客さまに、より喜んでいただける商品開発を行なってまいります。

【 展開概要 】

発売日：2025年10月13日（月）15時

販売店舗：ファッションセンターしまむら 公式オンラインストア （ https://www.shop-shimamura.com/ ）

*実店舗での販売は行われません

【 らんま1/２ 商品概要 】

展開アイテム：

●トラックジャケット 4型 ： 早乙女乱馬 ＜レッド＞、天道あかね ＜ブルー＞、シャンプー ＜パープル＞、響 良牙 ＜イエロー＞

●パンツ 4型 ： 早乙女乱馬 ＜レッド＞、天道あかね ＜ブルー＞、シャンプー ＜パープル＞、響 良牙 ＜イエロー＞

●プルオーバー（アクリルキーホルダー付き）３型 ： 玄馬（パンダ）＜チャコールグレー＞、Pちゃん

＜ブラック＞、シャンプー（猫）＜ライトグレー＞

●ルームウエア １型 ： 総柄 ＜ブルー＞

サ イ ズ：

●トラックジャケット ： M、L、LLの3サイズ展開

●パンツ ： M、L、LLの３サイズ展開

●プルオーバー ： M、L、LLの3サイズ展開

●レディースルームウエア ： M、L、LL、３Lの4サイズ展開

価格：

●トラックジャケット ： 2,420円（税込）

●パンツ ： 2,420円（税込）

●プルオーバー ： 1,969円（税込）

●ルームウエア ： 2,970円（税込）

【 商品詳細 】

トラックジャケット 着用イメージトラックジャケット 2,420円（税込）

カンフー着を彷彿させるトラックジャケットは、首もとのジップ部分にチャイナ釦をあしらった凝ったデザイン。

胸元には「らんま1／２」のキャラクターのプリントがアクセントになっています。

袖に入ったラインには、キャラクターをイメージするカラーを採用。

季節の変わり目の今のシーズンに活躍するアウターです。

着用イメージ モデル158cm Mサイズ着用

トラックジャケット（シャンプー） ＜パープル＞ハーフジップにチャイナ釦のデザインプリントモチーフ：早乙女乱馬プリントモチーフ：天道あかねプリントモチーフ：シャンプープリントモチーフ：響 良牙パンツ 着用イメージパンツ 2,420円（税込）

トラックジャケットとセットアップになるパンツ。

サイドのラインの裾部分にチャイナ釦をあしらいました。トラックジャケットとお揃いのキャラクタープリントの４種類はそれぞれ左脚部に。

ひざ下から裾にかけてゆるやかに広がるシルエットで、動きやすく、リラックスした着心地が特徴です。

着用イメージ モデル153cm Mサイズ着用

パンツ 響 良牙 ＜イエロー＞サイドのラインにチャイナ釦のデザイン

プルオーバー 着用イメージプルオーバー（アクリルキーホルダー付き）1,969円（税込）

ジャージー素材のプルオーバーは襟元と袖口が2配色ラインのデザイン。胸元のリボンのようなモチーフは、チャイナ釦仕様です。

胸元にはキャラクターの刺繍モチーフがアクセントとなっています。

刺繍モチーフとお揃いのキャラクターのアクリルキーホルダー付き。

着用イメージ モデル158cm Mサイズ着用

玄馬（パンダ） ＜チャコールグレー＞Pちゃん ＜ブラック＞シャンプー（猫） ＜ライトグレー＞胸元にはチャイナ釦のデザイン刺繍モチーフ：玄馬（パンダ）刺繍モチーフ：Pちゃん刺繍モチーフ：シャンプー（猫）レディースルームウエア 着用イメージレディースルームウエア 2,970円（税込）

「らんま1／２」のキャラクター、玄馬（パンダ）やPちゃん、シャンプー（猫）、ムース（アヒル）にヤカンや小籠包といったユーモア溢れるモチーフの総柄生地を使用したハッピーなデザインのルームウエア。

カンフー着のようなスタンドカラーにチャイナ釦風の飾りがアクセントとなったデザインです。

なめらかな肌触りで、伸縮性がある素材で、オールシーズン着用いただけます。

着用イメージ モデル 161cm Mサイズ着用

レディースルームウエア

【 その他 】

権利表記について ： (C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会