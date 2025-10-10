こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
練馬区内13年ぶりの新店舗、地域で長年親しまれるリヴィンオズに出店！『ドン・キホーテ大泉店』
～2025年10月31日（金）9時オープン！～
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2025年10月31日（金）に、「ドン・キホーテ大泉店」（東京都練馬区）をオープンします。同店は、商業施設「リヴィンオズ大泉店」の2階に位置しており、ドン・キホーテ既存店舗としては2003年の練馬店、2012年の関町店に続き、区内13年ぶりの出店です。
■幅広いお客さまに満足いただける!? “衣・食・住・美・娯楽”の5大驚安コーナー
衣（アパレル・服飾小物）・食（菓子・グロサリー・飲料）・住（日用消耗品など）・美（コスメ・スキンケアなど）・娯楽（家電・玩具など）、5つのカテゴリーの圧倒的に安い商品だけを集めた、5つの各驚安コーナーが店内に点在。若年層からファミリー層、シニア層まで幅広いお客さまに宝探し感覚でお買い物を楽しんでいただけます。その他、コスメやカラコンなどのトレンド商品を地域最大級に展開することで若年層の来店を狙います。また、アニメに所縁ある土地にちなみ、玩具や食玩を強化し、訪れるファンやファミリー層に満足いただける売場を目指します。
同店が出店するリヴィンオズ大泉店は、地域で長年親しまれているランドマーク的存在であり、近隣住民はもとより、隣接する映画館やミュージアムに訪れる方も多く利用されると想定し、幅広いお客さまにご満足いただける店舗運営を行っていきます。
■店舗概要
名 称：「ドン・キホーテ大泉店」
営業時間： 9:00～23:00
所在地：東京都練馬区東大泉2-10-11 2F
交通：公共交通機関／西武池袋線「大泉学園」駅 北口から徒歩約15分
開店日：2025年10月31日（木）午前9時
売場面積：2378.8㎡
商品構成：食品、日用消耗品、化粧品、カラコン、家電製品、衣料品、玩具・バラエティ、スマホパーツ、他
駐車場：727台（施設共用）
関連リンク
ドン・キホーテ
https://www.donki.com/
